تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

سعر الدولار .. يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.58 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك الاستثمار العربي).





أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.54 جنيه للشراء، مقابل 24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

الدولار الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.54 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.55 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.55 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

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سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.54 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.55 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بلوم: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.