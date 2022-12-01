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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

سعر الدولار
سعر الدولار

سعر الدولار .. يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية، وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 24.58 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك الاستثمار العربي).

أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 30 نوفمبر

العملات الأجنبية ترتفع فى البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الاثنين


 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 24.54 جنيه للشراء، مقابل 24.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.58 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

الدولار

الدولار
الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 24.54 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 24.53 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 24.55 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 24.55 جنيه للشراء، مقابل 24.60  جنيه للبيع.

الذهب

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سعر صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60  جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 24.54 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 24.50  جنيه للشراء، مقابل 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.55 جنيه للبيع.

 

أسعار صرف الدولار الأمريكي


سعر الدولار في المصرف المتحد: 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60  جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك بلوم: 24.50  جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 24.50  جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

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