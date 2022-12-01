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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة فورية لـ 52 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية

إزالة تعديات في المنوفية
إزالة تعديات في المنوفية

واصلت الأجهزة التنفيذية بنطاق محافظة المنوفية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في شن حملاتها المكبرة لإزالة التعديات تأكيدا لهيبة الدولة.

 حيث نجحت الأجهزة التنفيذية خلال شهر نوفمبر 2022 في تنفيذ إزالة فورية لـ 52 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية  2 فدان و 23 قيراط و 19 سهم  بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، بالإضافة إلى إزالة 938 حالة مخالفة بناء تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بنطاق المحافظة .

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ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء وبالتنسيق مع مديرية الزراعة والأجهزة الأمنية بضرورة تنفيذ الإزالة الفورية لأي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضى الزراعية  وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أى تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد للحفاظ على الرقعة الزراعية، مؤكداً على أنه لا تهاون في حق الدولة .

المنوفية محافظة المنوفية تعدي على الأراضى الزراعية الأراضى الزراعية إزالة التعديات مديرية الزراعة

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