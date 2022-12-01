عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحوزتهم 20 فرد خرطوش.. ضبط عصابة الأسلحة النارية بالقليوبية

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت مباحث  القليوبية من القبض على عاطلين يقومان بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الاسلحة النارية فى  شبرا الخيمة  دائرة قسم ثانى وبحوزتهما 20 فرد خرطوش وتم التحفظ علىالمتهمان والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

تعدى عليها داخل منزله .. المؤبد للمتهم بخطف فتاة بالقليوبية

وردت معلومات سرية لمدير ادارة البحث الجنائة بمديرية امن القليوبية تفيد  قيام شخصين  مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة فى محافظة القلبوبية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .
تم عرض المعلومات على مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث ضم رئيس مكتب مكافحة المخدرات ورئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما 20 فرد خرطوش و3 هواتف محمولة و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية مديرية أمن القليوبية تشكيل عصابى مكافحة المخدرات شبرا الخيمة أمن القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

تخطى الـ 1700| بيع واكسب.. قفزة عنيفة في أسعار الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

مرتضى منصور يحسم الجدل حول عودة بن شرقي ورحيل عاشور إلى الأهلي

أزمة جديدة بالمونديال.. الاتحاد الفرنسي يتقدم بشكوى للفيفا بسبب مباراة تونس

هل تشعر بالتعب والضعف؟ تناول 8 أشياء طبيعية لتقوية جسدك

بدء موعد صرف معاشات ديسمبر وهذا موقف علاوة الـ300 جنيه

موضوعات متعلقة

حبس المتهم بقتل نجل عمه بسبب خلافات عائلية فى القليوبية

تأجيل محاكمة المتهم بقتل سائق توك توك فى القليوبية لـ يناير المقبل

ترشيحاتنا

سوق المستعمل .. نيسان صني بـ 65 ألف جنيه

مرتضى منصور يمنع رحيل خالد الغندور عن قناة الزمالك بعقد جديد

انخفضت بنسبة 1.4%.. الأزمة الاقتصادية في بريطانيا تلقي بظلالها على أسعار المنازل

بركة ونور.. تعرف على تأثير أذكار الصباح والمساء في حياتك

البيئة والإنتاج الحربي: محطة لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية في أبو رواش

إصابة 40 عامل بحالة اختناق داخل مصنع في المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض جوى مصرى بريطانى لـ السهام الحمراء والنجوم الفضية فى سماء سهل حشيش

يفعلها كثيرون.. عادة غير متوقعة تعرضك إلى الخرف

تمرين ينسف الكرش ويقوي العضلات.. يمكن لأي شخص عمله في الجيم

احذر.. هذا الجهاز في بيتك يعرضك للحبس 5 سنوات| حيازته ممنوعة

فيديو

عرض جوى مصرى بريطانى لـ السهام الحمراء والنجوم الفضية فى سماء سهل حشيش

3 كلمات غيرت حياته.. عامل مترو بالمونديال يتحول إلى أيقونة كأس العالم|ما قصته؟

ضربها بـ مُلة سرير.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته أثناء ممارسة علاقة آثمة|فيديوجراف

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ