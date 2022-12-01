بحوزتهم 20 فرد خرطوش.. ضبط عصابة الأسلحة النارية بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على عاطلين يقومان بتكوين تشكيل عصابى للاتجار فى الاسلحة النارية فى شبرا الخيمة دائرة قسم ثانى وبحوزتهما 20 فرد خرطوش وتم التحفظ علىالمتهمان والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
وردت معلومات سرية لمدير ادارة البحث الجنائة بمديرية امن القليوبية تفيد قيام شخصين مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة فى محافظة القلبوبية بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .
تم عرض المعلومات على مدير امن القليوبية فتم تشكيل فريق بحث ضم رئيس مكتب مكافحة المخدرات ورئيس مباحث قسم ثانى شبرا الخيمة وتم ضبط المتهمان وبحوزتهما 20 فرد خرطوش و3 هواتف محمولة و بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.