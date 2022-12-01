إسبانيا تتقدم على اليابان بهدف موراتا في كأس العالم 2022

تقدم منتخب إسبانيا على اليابان بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف إسبانيا جاء عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من سيزار أزبيلكويتا من الجهة اليمنى.

تشكيل اليابان

وضم تشكيل اليابان كلا من:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي - مايا يوشيدا - كو إتاكورا

خط الوسط: إيتو جونيا - هيديماسا موريتا - تاناكا أو - يوتو ناجاتومو

خط الهجوم: دايتشي كامادا - دايزن مايدا - تاكيفوسا كوبو

تشكيل إسبانيا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودري - باو توريس - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: نيكو ويليامز - داني أولمو - ألفارو موراتا

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب اليابان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.