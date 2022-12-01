عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إسبانيا تتقدم على اليابان بهدف موراتا في كأس العالم 2022

إسبانيا واليابان
إسبانيا واليابان

تقدم منتخب إسبانيا على اليابان بهدف دون مقابل، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف إسبانيا جاء عن طريق ألفارو موراتا في الدقيقة 12 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من سيزار أزبيلكويتا من الجهة اليمنى.

تشكيل اليابان

وضم تشكيل اليابان كلا من:

في حراسة المرمى: شويتشي جوندا

خط الدفاع: شوجو تانيجوتشي - مايا يوشيدا - كو إتاكورا

خط الوسط: إيتو جونيا - هيديماسا موريتا - تاناكا أو - يوتو ناجاتومو

خط الهجوم: دايتشي كامادا - دايزن مايدا - تاكيفوسا كوبو

تشكيل إسبانيا

وضم تشكيل إسبانيا كلا من:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: سيزار أزبيلكويتا - رودري - باو توريس - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - جافي - بيدري

خط الهجوم: نيكو ويليامز - داني أولمو - ألفارو موراتا

ويحتل منتخب إسبانيا صدارة المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب اليابان في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصر جميع المحلات التجارية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل .. لماذا ؟

قرار عاجل.. تفعيل الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة المغرب وكندا بكأس العالم.. اعرف التردد

اقترب من 1750 جنيها.. ارتفاع بسعر جرام الذهب اليوم في مصر

اعرف عقوبات المتزوجات عرفيا بالتحايل على القانون لصرف المعاش.. تفاصيل

طقس الـ 48 ساعة القادمة.. موجة أمطار تضرب عدة مناطق بالبلاد| تفاصيل

بعد إعلانها.. لماذا تراجعت "بي إن سبورت" عن إذاعة مباراة المغرب وكندا؟!

وفاة مايا ثابت لاعبة ناشئات الطائرة بالنادي الأهلي

ترشيحاتنا

جماهير الزمالك تحطم مدرجات ستاد برج العرب بعد التعادل مع المصري.. فيديو وصور

قطع بحرية عراقية تقتحم المياة الإقليمية للكويت.. وتحرك عاجل من الخارجية

هل دعاء الزوجة لزوجها مستجاب.. كلمات احرصي عليها لأسرة يسودها الهدوء

بسبب أوكرانيا.. إعلام أمريكي يشن هجوما عنيفا على إدارة بايدن

كواليس مباراة الزمالك والمصري.. وجماهير بورسعيد تطالب إيهاب جلال بالرحيل| فيديو

الرئيس لمجموعة من المزارعين: ربنا يعينكم أصحاب الأيدي الشقيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أغرب إطلالة.. شاهد فستان الأمريكية شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

خدمات غير مسبوقة وفرص عمل للآلاف.. شاهد روعة وجمال المنصورة الجديدة

بكوليه ألماظ.. شاهد| مريم أوزرلي تبهر الحاضرين بمهرجان البحر الأحمر

بوشاح طويل.. شاهد ريا أبي راشد بمهرجان البحر الأحمر مع شاروخان

فيديو

ظهر بالصين ووصل إلى الأردن.. قطيع أغنام يطوف حول نفسه بالكرك| فيديوجراف

موجة أمطار تضرب هذه المناطق 48 ساعة .. فيديو

تفاصيل عودة عادل إمام للسينما بـ فيلم الواد وأبوه .. فيديو

واحدة من 30 مدينة.. أبرز ما جاء بكلمة الرئيس خلال افتتاح المنصورة الجديدة|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ