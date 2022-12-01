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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الجمعيات المشاركة بقافلة ستر وعافية: نقدم مختلف الخدمات للأهالي في القرى.. فيديو

الجمعيات المشاركة
الجمعيات المشاركة بقافلة ستر وعافية

أجرى الإعلامي محمد مصطفى شردي، لقاءً مع عدد من مسئولي الجمعيات المشاركة بقافلة ستر وعافية بقرية الحصص ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

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متطوعو التحالف الوطني: هدفنا خدمة الأهالي وتقديم كافة الاحتياجات لهم.. فيديو


وقال سامح النمر، عضو مؤسسة أبو العينين الخيرية المشاركة في قافلة ستر وعافية بقرية الحصص،: "للمرة السابعة نشارك مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في قافلة ستر وعافية، وشاركنا من قبل في 6 قوافل في مختلف المحافظات"، موضحا: "مؤسسة أبو العينين هي مؤسسة خيرية قائمة على المساعدات والتوعية".

 

وأشار  سامح النمر، عضو مؤسسة أبو العينين الخيرية المشاركة في قافلة ستر وعافية بقرية الحصص،: "نشارك في القافلة بسلع غذائية وهدايا للأطفال أيضا".

 

وأشارت ريهام زقزق، عضو مؤسسة راعي مصر للتنمية،: "نعمل على تقديم قوافل طبية بالقرى الأكثر احتياجا والنجوع، ورسالتنا هي حياة إنسانية لكل إنسان، ونقدم الخدمة الطبية والعلاج والكشف مجانا للمواطنين".


وقال رفعت ثابت، عضو الهيئة القبطية الإنجيلية المشاركة بقافلة ستر وعافية بقرية الحصص،: "نقدم العديد من الخدمات للأهالي في القرى سواء الطبية أو السكن الكريم، حيث نقوم بتهيئة كاملة للسكن لكي نوفر له سكن كريم".
 

الجمعيات المشاركة بقافلة ستر وعافية قافلة ستر وعافية مؤسسة أبو العينين الخيرية قرية الحصص

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