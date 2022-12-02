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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

غوريلا على ظهر حمار .. مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية..شاهد

غوريلا على ظهر حمار..مقطع
غوريلا على ظهر حمار..مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية

أثار مقطع فيديو غريب جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيه  مجسم حيوان غوريلا على ظهر حمار من أحد المناطق الشعبية في مصر. 

أظهر مقطع الفيديو الغريب والذي يبدو أنه من افتتاح أحد المحال التجارية على أنغام شعبية تجمع أناس من مختلف الأعمار فيما يشبه “دائرة”. 

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غوريلا على ظهر حمار

يتوسط هذا التجمع البشري من أحد المناطق الشعبية مجسم غوريلا عملاق على ظهر حمار ضعيف البنية ويقوم على مسانده شخص يلف به عدة مرات متتعددة. 

وكثرت ردود الأفعال عبر السوشيال ميديا بين غاضبين بسبب ثقل حجم مجسم الغوريلا الذي يرتديه شخص على جسم الحمار الضعيف، آخريين ساخرين من شكل الاحتفال بأكمله. 

غوريلا على ظهر حمار..مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية
غوريلا على ظهر حمار..مقطع فيديو يثير الجدل من منطقة شعبية

جرو بفستان زفاف

 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصورة توثق ارتداء جرو صغيرة لفستان زفاف بجوار العروس كـ «أغرب وصيفة لعروسة». 

وظهر الجرو على السجادة الحمراء أثناء مراسم حفل زفاف عروس أجنبية كما التقط معها مجموعة من الصور أثناء جلسة تصوير حفل الزفاف.

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