سعر كيا تيلورايد موديل 2022 في السعودية | صور

تعتبر السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 أكبر السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في أسطول سيارات كيا، وتعد أحد أبرز السيارات العائلية في السعودية، حيث تتميز بالعديد من التجهيزات القوية، ووسائل الرفاهية والأمن والسلامة.

مواصفات السيارة كيا تيلورايد موديل 2022

تستمد السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 قوتها من محرك سداسي الأسطوانات، سعة 3800 سي سي، يضخ قوة تصل الى 291 حصانا، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.

جاءت السيارة كيا تيلورايد موديل 2022 بالعديد من وسائل التكنولوجيا والرفاهية أبرزها شاشة العرض على الزجاج الأمامي لأهم معلومات القيادة، و نظام المعلومات والترفيه يأتي مع شاشة 10.25 بوصة سهلة الاستخدام، نظام صوت راقي من هارمن كاردون مع 12 سماعة ومضخم صوت من النوع OCS.

بالإضافة لنظام للتحكم في درجة الحرارة، و تكنولوجيا مساعدة السائق منها شاشة المنطقة العمياء التي تظهر بين العدادات، وتكنولوجيا Drive Wise المتطورة بما فيها تحذير التصادم الأمامي مع الكبح التلقائي، ونظام الخروج الأمن من السيارة.

أسعار السيارة كيا تيلورايد موديل 2022

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة LX بسعر 160,432 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة LX AWD بسعر 165,023 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة EX AWD بسعر 182,848 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة EX بسعر 192,163 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئةSX PKG BUTTER SCOTCH بسعر 200,328 ريال

سيارة كيا تيلورايد موديل 2022 فئة SX AWD بسعر 201,708 ريال