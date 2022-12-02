غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

نشر شاب برازيلي فيديو من مدرجات منتخب ألمانيا بعد إقصائهم من بطولة كأس العالم 2022 .

وظهر في الفيديو رفع الجماهير صورة لـ مسعود أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق وهو ما تسبب في غضب الجماهير الألمانية وكانت هناك محاولة اشتباك معهم .

وفاز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على كوستاريكا بنتيجة 4-2 ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

الفوز لم يكن كافيا لعبور الماكينات الألمانية الى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 ، بعدما حصد 4 نقاط من ثلاث مباريات احتل بهما المركز الثالث بالمجموعة، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط فى المركز الأخير.

وتاهل منتخب اليابان كأول للمجموعة بعد الفوز المفاجئ على إسبانيا 2-1، ليحصد 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط احتل بها المركز الثاني على حساب ألمانيا بفضل فارق الأهداف الذي يصب فى صالح الماتادور الأسباني بعد الفوز العريض فى الجولة الأولى على كوستاريكا 7-0.