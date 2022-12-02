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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب بين جماهير ألمانيا بسبب صورة مسعود أوزيل .. فيديو

أوزيل
أوزيل

نشر شاب برازيلي فيديو من مدرجات منتخب ألمانيا بعد إقصائهم من بطولة كأس العالم 2022 .

وظهر في الفيديو رفع الجماهير صورة لـ مسعود أوزيل لاعب منتخب ألمانيا السابق وهو ما تسبب في غضب الجماهير الألمانية وكانت هناك محاولة اشتباك معهم .

وفاز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم على كوستاريكا بنتيجة 4-2 ، فى إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السادسة بكأس العالم 2022.

الفوز لم يكن كافيا لعبور الماكينات الألمانية الى دور الستة عشر من كأس العالم 2022 ، بعدما حصد 4 نقاط من ثلاث مباريات احتل بهما المركز الثالث بالمجموعة، بينما تجمد رصيد كوستاريكا عند 3 نقاط فى المركز الأخير.

وتاهل منتخب اليابان كأول للمجموعة بعد الفوز المفاجئ على إسبانيا 2-1، ليحصد 6 نقاط ، بينما تجمد رصيد إسبانيا عند 4 نقاط احتل بها المركز الثاني على حساب ألمانيا بفضل فارق الأهداف الذي يصب فى صالح الماتادور الأسباني بعد الفوز العريض فى الجولة الأولى على كوستاريكا 7-0.

منتخب ألمانيا المانيا كأس العالم كوستاريكا اسبانيا

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