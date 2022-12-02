بفستان أسود .. بشري تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت النجمة بشرى جمهورها صورة جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

و ظهرت بشري بإطلالة انيقة مرتدية فستان باللون الاسود ، مما حاز على إعجاب متابعيها.

وكانت بشري طرحت مؤخرا اغنية "369" من ألبومها الجديد "في حتة تالتة" وحققت من خلالها نسبة مشاهدات مرتفعة ونجاحا كبيرا حيث حققت المليون الأول بعد طرحها بأقل من ٢٤ ساعة فقط.

وأغنية "369" من كلمات هيثم سليم وألحان وتوزيع الموسيقار اسلام صبري، وتعد الاغنية هي ثاني اغاني البوم "في حتة تالتة" بعد نجاح أول أغانيه "الليل" وتحقيقها ملايين المشاهدات عبر مختلف المنصات.

وكانت بشري ضيفة شرف مهرجان "ضيافة" الذي أقيم منذ أيام قليلة، وحضرت الحفل الخيري لدعم مرضي سرطان الأطفال، كما شاركت مؤخرا في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة بمهرجان قرطاج السينمائي بتونس في دورته ال٣٣.

وحصلت بشري مؤخرا علي الإقامة الذهبية في الإمارات وحرصت علي توجيه الشكر لقادة الدولة وهنأت الشعب الاماراتي بيوم العلم.