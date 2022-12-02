بركات: منتخب المغرب استحق الصعود عن جدارة .. وأحذرهم من هذا الأمر

حذر الإعلامي محمد بركات، لاعبي المنتخب المغربي من الفرحة الزائدة بعد الصعود لدور الـ16 بكأس العالم قطر 2022.

وقال بركات في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: "منتخب المغرب نجح في التخطيط بشكل جيد لكأس العالم قبل إنطلاقته".



وتابع: "اتحاد الكرة المغربي قرر الاستغناء عن المدرب الذي قاد المنتخب للصعود للمونديال وهو خليلوزيتش بسبب الصدامات التي أحدثها الأخير مع اللاعبين مثل زياش ومزراوي، وأسند المهمة لمدرب واعد مثل وليد الركراكي".



وواصل: "منتخب المغرب أيضا تفوق على غيره من المنتخبات العربية في تجنب الفرحة الزائدة بعد النتائج الإيجابية مثلما حدث مع المنتخب السعودي".



وأتم: " المنتخب المغربي استحق الصعود عن جدارة، وأحذر لاعبيه من الفرحة الزائدة أو الاعتقاد بأنهم قدموا كل شيء من خلال الصعود لدور الـ16".