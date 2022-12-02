موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري عقب التعادل أمام المصري البورسعيدي

وجه فريق الزمالك صدمة لجماهير الفريق عقب التعادل أمام المصري البورسعيدي بهدفين لكل فريق في إطار منافسات الجولة الخامسه من بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب برج العرب.

موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيرة طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل الموافق ٧ ديسمبر في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بالدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش



تذاع مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية .

وفرض فريق المصري البورسعيدي التعادل على نظيره الزمالك بثنائية لكل فريق خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس الخميس ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وحطم بعض من جماهير نادي الزمالك الكراسي الخاصة بمدرجات ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، وذلك عقب المباراة المثيرة فى أحداثها والتى انتهت بالتعادل الايجابي 2-2.



وتقدم نادي الزمالك بهدف مبكر سجله لاعبه إمام عاشور قبل أن يتعادل لاعب المصري عبدالرحيم دغموم بهدف في الدقيقة 36 لينتهي الشوط الأول بهدف لكل فريق.



وعاد الزمالك للتقدم في الشوط الثاني بهدف سجله لاعبه عمرو السيسي في الدقيقة 56 قبل أن يتعادل أحمد الشيخ للمصري في الدقيقة 60.

ورفع الزمالك رصيده بهذا التعادل للنقطة 8 بفارق نقطة عن الاتحاد والأهلي صاحبا المركزين الرابع والثالث، فيما رفع المصري رصيده إلى النقطة 5 في المركز التاسع.