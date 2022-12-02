الأفارقة في اختبار صعب.. فرص غانا والكاميرون و6 منتخبات الليلة بكأس العالم

في ختام دور المجموعات لكأس العالم 2022 ضمنت منتخبات فرنسا والبرازيل والبرتغال والسنغال والأرجنتين وبولندا وهولندا وانجلترا وأمريكا وأستراليا واليابان واسبانيا التأهل لدور ثمن النهائي.

كما ودعت كأس العالم منتخبات قطر وكندا والاكوادور وتونس والسعودية وويلز والدنمارك والمكسيك وإيران وألمانيا وكوستاريكا بشكل رسمي.

ويخوض اليوم الجمعة منتخب البرازيل مباراة قوية مع نظيره منتخب الكاميرون فيما يلتقي منتخب صربيا مع سويسرا في ختام دور المجموعات بكأس العالم فى قطر 2022.

فيما يواجه منتخب منتخب غانا نظيره منتخب أوروجواي في لقاء ثأري كما يخوض منتخب البرتغال مباراة مرتقبة امام نظيره منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس العالم .

صدى البلد يستعرض موقف المنتخبات في المجموعتين السابعة والثامنة من التأهل لدور ثمن النهائي من كل مجموعة في كأس العالم

المجموعة السابعة :

الجولة الأخيرة ستجمع بين منتخب البرازيل والكاميرون وسويسرا ضد صربيا

البرازيل تأهلت بشكل رسمي وتسعى بقوة لاحتلال المركز الأول وذلك في حالة الفوز أو التعادل، أو الخسارة بشرط عدم فوز سويسرا بفارق أكثر من هدفين على صريبا

ويتأهل منتخب البرازيل في المركز الثاني في حالة الخسارة وفوز سويسرا بفارق أكثر من 3 أهداف على صربيا

منتخب سويسرا يكفيه التعادل أو الفوز للتأهل في المركز الأول ولابد من خسارة البرازيل وأن تحقق الفوز بفارق 3 أهداف على صربيا

ويتأهل منتخب سويسرا في المركز الثاني في حالة الفوز أو التعادل بشرط عدم فوز الكاميرون بفارق هدفين على البرازيل

منتخب الكاميرون لابد من فوزه من أجل التأهل في المركز الثاني وفى تلك الحالة لابد من الفوز على البرازيل، وتعثر سويسرا، أو عدم فوز صربيا بفارق أزيد من هدفين على سويسرا، أو تخطية في الفوز بفارق الأهداف

منتخب صربيا لابد من فوزه كي يتأهل في المركز الثاني ولابد من الفوز على سويسرا، وتعثر الكاميرون، أو عدم فوز الكاميرون بفارق أزيد من هدفين على البرازيل، أو تخطية في الفوز بفارق الأهداف

المجموعة الثامنة

الجولة الأخيرة ستجمع بين منتخب غانا وأوروغواي والبرتغال ضد كوريا الجنوبية

منتخب البرتغال تأهل بشكل رسمي

وتحتل البرتغال المركز الأول في حالة الفوز أو التعادل، أو حتى الخسارة بشرط عدم فوز غانا بفارق 3 أهداف على أوروجواي.

ويتأهل منتخب البرتغال في المركز الثاني في حالة الخسارة وفوز غانا على أوروجواي بفارق 3 أهداف.

منتخب غانا يكفيه التعادل أو الفوز ويحتاج للتأهل في المركز الأول الي الفوز بنتيجة أكثر من 3 أهداف على أوروجواي بشرط خسارة البرتغال .

ويتأهل منتخب غانا في المركز الثاني في حالة الفوز أو التعادل بشرط عدم فوز كوريا على البرتغال بفارق 3 أهداف.

منتخب كوريا الجنوبية لابد من الفوز للتأهل في المركز الثاني ولابد من الفوز وتعثر غانا وأوروجواي وتخطيهم في فارق الأهداف.

منتخب أوروجواي لابد من الفوز والتأهل في المركز الثاني لابد من الفوز بفارق أزيد من 3 أهداف وتعثر غانا وأورجواي أو تخطيهم في فارق الأهداف.