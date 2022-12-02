بفستان أحمر .. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

خطفت الإعلامية والكاتبة ياسمين الخطيب أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .



ظهرت ياسمين الخطيب بإطلالة مميزة ، حيث ارتدت فستان جرئ باللون الأحمر الناري ، وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها ، مع لمسات رقيقة من المكياج لتطل على متابعيها بأحدث ظهور"

وتحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



يذكر ان اخر اعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل ، أحمد مجدى ، عبير صبري، سهر الصايغ ، سمير صبري ، شريف الدسوقي ، أحمد وفيق ، من إخراج مجدى أحمد علي.