محافظ الوادي الجديد: وصول خرائط المخطط الإستراتيجي لمدينة باريس

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وصول خرائط المخطط الإستراتيجي العام لمدينة باريس بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على مساحة ٢٢١٥ فدان بنسبة (٤ أفراد للفدان) وبزيادة قدرها ٧٩٠٪ عن مساحة الحيز القديم.

وأوضحت المهندسة منى محمد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، أن المخطط يشمل مشروعات تطوير البنية الأساسية والخدمية والمشروعات الإستثمارية الحالية والمستقبلية والرؤية المستقبلية العامة للمدينة.

وتم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لكافة مدن وقرى المحافظة بالإضافة إلى المخطط الإستراتيجي ل ١٢١ قرية و٤ مدن وجاري استكمال مخططات المدن والقرى المتبقية.