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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| قائمة بأسعار سيارات BMW وميني كوبر.. أرخص سيارة زيرو في مصر.. سعر جيب شيروكي وأوبل كورسا في سوق المستعمل

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بعد طرحها في مصر .. قائمة بأسعار سيارات BMW وميني كوبر

تعتبر شركة بي ام دبيلو الالمانية وميني كوبر الانجليزية، اثنان من اشهر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم تلك العلامات التجارية الفارهة باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، بعد الاعلان خلال الايام القليلة الماضية عن طرح العديد من الطرازات محليًا، مع اسعار تبدأ من 970 الف جنيه.

 

بـ 230 ألف جنيه .. أرخص سيارة زيرو في مصر |صور

تعتبر النسخة سوزوكي اسبريسو 2022  ارخص سيارة تحمل تصميم رياضي داخل السوق المصري، حيث تمتلك هيكل خارجي اقرب إلى هذا المفهوم، إلى جانب العديد من التجهيزات، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة فقط.

 

5 سيارات جديدة ارتفعت أسعارها مع بداية ديسمبر 2022 في مصر

شهدت بداية شهر ديسمبر ارتفاع عدد من الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها السيارة هافال جوليان والتي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و 40 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة هافال H6 موديل 2022 حيث شهدت نفس الزيادة الخاصة بقرينتها جوليان.

 

بسعر يبدأ من 85 ألف جنيه.. اشتري جيب شيروكي 97 | صور

تحظى شركة جيب الأمريكية على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات، حيث تتمتع إصداراتها بالعديد من التقنيات القوية الخاصة بقدرات الدفع الرباعي، بالاضافة إلى التعامل مع بعض التضاريس والطرق الوعرة.

 

بـ 65 ألف جنيه.. اشتري أوبل كورسا هاتشباك | صور

يبحث الكثير عن سيارة مستعملة بسعر مناسب لتلبية احتياجات التنقل، ووفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص، حيث تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة المعروضة للبيع، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية SUV، أو من فئة الهاتشباك الاكثر شهرة بين فئة الشباب.

 

تبدأ من 790 ألف .. سعر ميني كوبر 2023 في مصر

تواصل شركة ميني كوبر من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاعلان مؤخرًا عن طرح العديد من الموديلات المتنوعة محليًا، ومنها السيارة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك ميني كوبر 3 DOORS، صاحبة الاداء المميز والتصميم الشبابي.

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