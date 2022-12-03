أخبار السيارات| قائمة بأسعار سيارات BMW وميني كوبر.. أرخص سيارة زيرو في مصر.. سعر جيب شيروكي وأوبل كورسا في سوق المستعمل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

تعتبر شركة بي ام دبيلو الالمانية وميني كوبر الانجليزية، اثنان من اشهر مصنعي السيارات حول العالم، حيث تقدم تلك العلامات التجارية الفارهة باقة متنوعة من الاصدارات القوية داخل السوق المصري، بعد الاعلان خلال الايام القليلة الماضية عن طرح العديد من الطرازات محليًا، مع اسعار تبدأ من 970 الف جنيه.

تعتبر النسخة سوزوكي اسبريسو 2022 ارخص سيارة تحمل تصميم رياضي داخل السوق المصري، حيث تمتلك هيكل خارجي اقرب إلى هذا المفهوم، إلى جانب العديد من التجهيزات، والتي تقدم محليًا عبر فئة واحدة فقط.

شهدت بداية شهر ديسمبر ارتفاع عدد من الاصدارات المطروحة داخل السوق المصري، ومنها السيارة هافال جوليان والتي ارتفعت بنسبة تتراوح بين 25 و 40 الف جنيه، بالاضافة إلى السيارة هافال H6 موديل 2022 حيث شهدت نفس الزيادة الخاصة بقرينتها جوليان.

تحظى شركة جيب الأمريكية على شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات، حيث تتمتع إصداراتها بالعديد من التقنيات القوية الخاصة بقدرات الدفع الرباعي، بالاضافة إلى التعامل مع بعض التضاريس والطرق الوعرة.

يبحث الكثير عن سيارة مستعملة بسعر مناسب لتلبية احتياجات التنقل، ووفقًا للميزانية الخاصة بكل شخص، حيث تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري للسيارات المستعملة المعروضة للبيع، سواء من فئة السيدان، أو الرياضية SUV، أو من فئة الهاتشباك الاكثر شهرة بين فئة الشباب.

تواصل شركة ميني كوبر من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد الاعلان مؤخرًا عن طرح العديد من الموديلات المتنوعة محليًا، ومنها السيارة الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك ميني كوبر 3 DOORS، صاحبة الاداء المميز والتصميم الشبابي.