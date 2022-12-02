محافظ قنا وكيلا لعروس من الأيتام خلال عقد قرانها... شاهد

شهد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عقد قران وزفاف إحدى فتيات دار الرحمة بنجع حمادى، كوكيل عنها للمرة الثامنة بالدار.

جاء ذلك بحضور، الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وقدرى الشعينى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، والدكتورة سلمى القاضى مديرة فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، وزينب رضوان مديرة الدار، وعدد من فتيات دار الرحمة بنجع حمادى.

وقدمت فتيات الدار خلال حفل الزفاف، فقرات استعراضية على الاغانى الوطنية وأغانى الأفراح، تعبيراً منهم عن فرحهم بحضور المحافظ، كما قدمت العروس فقرة شعرية عن الأب تعبيراً عن شكرها لحضور محافظ قنا وعقد قرانها كوكيلا عنها والذى هو بمثابة الأب الداعم لها ولأخواتها من فتيات الدار.

وهنأ محافظ قنا، العروس بعقد قرانها وزفافها، متمنياً لها زواجاً مباركا وتكوين أسرة صالحة تنعم بالحياة السعيدة، موصياً زوجها بأن يعاملها بالحسنى، كما حرص على تبادل الأحاديث الودية والتقاط الصور التذكارية مع العروسين.

وأوضح محافظ قنا، أن الدولة تسعى جاهدة إلى توفير سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأيتام، وتقديم يد المساعدة وتوفير مستلزمات تجهيز الفتيات الايتام لتخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم، لتحقيق حياة أسرية كريمة لهن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، إنه بناء على توجيهات محافظ قنا وفرت مديرية التضامن الاجتماعى فرص عمل مستديمة لفتيات دار الرحمة بنجع حمادى، من خلال الأنشطة المقامة بالجمعية لتحسين الظروف الإقتصادية والمعيشية لهن، بالإضافة إلى تقديم يد المساعد في سداد الاحتياجات الاساسية وإستكمال الأثاث والتجهيزات الخاصة بمنزل الزوجية، بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الوعى الإسلامي المسند لها الدار.

كما قدمت زينب رضوان مديرة الدار، الشكر لمحافظ قنا على حضوره ومشاركته في عقد قران الفتاة الثامنة من فتيات الدار وإدخال الفرحة على قلب العروسين، بالإضافة الى دعمه الدائم الذى يقدمه لفتيات الدار ومساعدتهن في بناء حياة اسرية جديدة ، لافتة إلى أن إدارة الدار بالتعاون مع مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الوعى الإسلامي تسعى جاهدة إلى تلبية احتياجاتهن وتوفير مصدر دخل ثابت للفتيات لمواجه متطلبات الحياة.

يذكر أن فتاة دار الرحمة "صابرين" هى ثامن فتاة يتم زواجها من فتيات الدار، وكان المحافظ وكيلا عن الفتيات، "ايمان" التى تزوجت فى شهر أكتوبر ٢٠٢١، و "رحمة" التى تزوجت فى شهر يناير الماضى، و "فاطمة " و "سناء" اللتان تزوجتا فى مايو الماضى و"فاديه" و"منى" اللتان تزوجن في أغسطس الماضى و"نورا" التى تزوجت في أكتوبر الماضى.