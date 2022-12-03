عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توافد الزوار لمشاهدة الحمم المتوهجة بعد ثوران أكبر بركان نشط في العالم

صدى البلد

يتدفق المتفرجون لإلقاء نظرة على الحمم المتدفقة من بركان ماونا لوا في هاواي، أكبر بركان نشط في العالم، الذي بدأ ثورانه هذا الأسبوع لأول مرة منذ عام 1984،وذلك وفقا لما عر ضته قناة يورنيوز.

وبعد إعلان وكالة إدارة الطوارئ في هاواي أنه لا توجد مؤشرات على أن الحمم البركانية ستهدد المناطق المأهولة بالسكان، بدأ العشرات يتوافدون يوميا، بما في ذلك العائلات التي لديها أطفال في ملابس النوم، بالقرب من القمة. وبعد وصولهم يسحبون مقاعد وأكياس تخييم من سياراتهم ويستقرون فيها ويشاهدون أعجوبة الطبيعة لبضع ساعات. وبدأ الفنانون المحليون يرسمون صورا للثوران البركاني.

وقالت السلطات إن تدفقات الحمم البركانية من ماونا لوا بدأت تتباطأ وتنتشر، ولا تزال على بعد أكثر من خمسة كيلومترات من طريق سريع قريب.

وذكر مرصد البراكين في هاواي التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في أحدث نشرة عن بركان ماونا لوا أن تدفق الحمم البركانية الرئيسية يتحرك بسرعة 40 متراً في الساعة. وأضاف أنه ما زال يرصد نشاطاً زلزاليا في المنطقة، مما يعني أن الحمم ما زالت تتدفق إلى الشقوق و "من المرجح أن يستمر النشاط طالما أننا نرى هذه الإشارة".

إدارة الطوارئ هيئة المسح الجيولوجي البراكين الحمم البركانية زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المدارس تعلن عودة ارتداء الطلاب للكمامات ابتداء من غد| تفاصيل

بجد ولا هزار.. تعليق غريب من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على طلائع الجيش

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل والكاميرون في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

الله أكبر يا عم .. حمو بيكا يكشف عن ثروة عمر كمال

فيه حب طبعا.. حقيقة ارتباط دينا الشربيني بعد عمرو دياب

بعد واقعة مستشفى قويسنا.. صحة النواب توضح مصير قانون المسئولية الطبية

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

ترشيحاتنا

الفول الأخضر منجم للفيتامينات والمعادن وفوائد صحية مذهلة

توافد الزوار لمشاهدة الحمم المتوهجة بعد ثوران أكبر بركان نشط في العالم

دعاء الفجر للفرج وزيادة الرزق .. 5 كلمات نبوية مستجابة الآن

بورصة السيارات | ثبات أسعار شيري تيجو 8 موديل 2022

تشفى الكثير من الأمراض.. خبير يوضح أهم مناطق السياحة العلاجية بمصر

دعاء فك الكرب.. الإفتاء: 25 كلمة تجعل المصيبة تخطئ عنوانك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

هل تكره الفئران؟.. نيويورك تعلن عن وظيفة بمرتب 3 مليون جنيه

ولا أجدع رقاصة.. طفل يثير الجدل بحركات صادمة مثل النساء|شاهد

مكانهم مش المطبخ.. فتاة تنافس شاب على تنطيط الكرة في كأس العالم|فيديو

فيديو

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

مكمل ولَّا ماشي؟.. تفاصيل جديدة حول تعاقد خالد الغندور مع قناة الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ