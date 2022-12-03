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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عجوز طعنا في واقعة سطو مسلح بشوارع المحلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية بلقينا بمركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة مصرع شيخ عجوز مسن طعنا بأداة حاده "سكين " حال سيره بطريق العام علي أيدي مجهول وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجاني لعرضه علي النيابة العامة .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث السطو علي "م.ن"52 سنة عجوز شيخ مسن حال سيره بطريق العام بدائرة مركز شرطة المحلة .

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الخارجية الفلسطينية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية


وتواصل الاجهزه الامنيه بفرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس الفرع ومعاونيه من ضباط لضبط الجناة .

البحث الجنائي


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

المحلة الغربية الأجهزة الامنية المحلة الكبرى مصرع عجوز طعنا سطو بلقينا امن الغربية

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