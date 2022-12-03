تشفى الكثير من الأمراض.. خبير يوضح أهم مناطق السياحة العلاجية بمصر

قال محمد علي حسان الخبير السياحي، إن كثير من السياح داخل البلدان المختلفة يحرصون على القيام من وقت لآخر برحلة للسياحة العلاجية، لأن لها دور كبير في عملية الاستشفاء من الكثير من الأمراض التي يعانون منها.

وأوضح محمد علي حسان، أن مصر تمتاز بالعديد من الأماكن التي يمكن لأي سائح زيارتها داخل مصر للاستشفاء من خلالها، مشيرا إلى أن هناك نوع من السياحة تعتمد على تقديم الخدمة العلاجية والسياحية في آن واحد في الأماكن المخصصة لها.

ولفت إلى أنه يتوفر بهذه المناطق العديد من المنتجعات والمصحات التي تساعد على الاستشفاء من خلال جلسات يقوم بها متخصصون، كما أنها تساعد على الاسترخاء والراحة وعادة ما تتم في الهواء الطلق حيث الشمس المشرقة والمياه العلاجية الدافئة.

مدينة سفاجا

وأكد محمد علي حسان، أن من أهم هذه الأماكن مدينة سفاجا، التي تمتلك نوع السياحة العلاجية المتميزة للشفاء من الأمراض، حيث تتمتع بطبيعة مختلفة عن غيرها، كما تحيط بها من جميع الاتجاهات، مما يمنع عنها الرياح المحملة بالأتربة، والرمال السوداء التي تتمتع بالعناصر المعدنية المفيدة للجسم والاستشفاء.

وشدد على أن رمال سفاجا تمتاز باحتوائها على 3 مواد مشعة غير ضارة (اليورانيوم – الثوريوم- البوتاسيوم)، ونظرًا لاحتوائها على كمية مرتفعة من أملاح الذهب تستخدم في علاج أمراض الروماتويد والارتشاح المفصلي، وعلاج مرض الصدفية الجلدي.

العين السخنة

وكشف محمد علي حسان، أن المكان الآخر، العين السخنة حيث يوجد بها الكثير من العيون الكبريتية الساخنة التي يتم فيها الاستشفاء بطرق ووسائل طبيعية، حيث يتم العلاج من خلال العيون الكبريتية والرمال الغنية بالمعادن التي تساعد على الاستشفاء من أمراض (النقرس - العظام - الروماتويد - النزلات الشعبية – الحساسية) وغيرها كما يوجد في العين السخنة ينبوع أسفل جبل عتاقة جنوب خليج السويس، ويوجد كذلك في أحد الفنادق، وأيضا كهف الملح في بورتو السخنة وهو عبارة عن كهف من الملح به إضاءات خافتة وموسيقى هادئة، تساعد على الاسترخاء، يحتوي ملحه على الماغنسيوم والصوديوم واليود والكالسيوم، وهي من العناصر الهامة التي تساعد على الشفاء.