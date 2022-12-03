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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول حفنة من الفستق أو الفول السوداني يوميا وشاهد ماذا يحدث للجسم

الفستق
الفستق

قال الدكتور جودة محمد أخصائي الطب البديل ان أحد فوائد الفول السوداني المشهورة هي خفض مستويات  الكولسترول وحماية القلب وتعزيز صحة الشرايين ولكن هذه ليست فوائده الوحيدة اذ يمتلك الفول السوداني العديد من المزايا التي تجعل له دور في تعزيز الصحة.

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واوضح من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الفول السوداني يعتبر مصدرا هاما للبروتين النباتي ويحتوي على فيتامين B، فيتامين E، حمض الفوليك، الحديد والكالسيوم. 


لذا فهو جيد لكل من يعاني هشاشة العظام او معرض لها ويفيد مرضى فقر الدم  وكذلك يساعد في مكافحة التجاعيد وعلامات الشيخوخة، كما ووجد بأنه يساعد  على تقليل مستويات الهوموسيستئين لدى الرجال نتيجة احتوائه على مضادات للأكسدة قوية مما يعني تقليل حصول فرص الجلطات عند الرجال بالذات.


كما تعمل مضادات الأكسدة والدهون الموجودة فيه على حماية الأعصاب وتلفها مع التقدم في السن.


وقد وجدت العديد من الدراسات دوراً لتناول الفول السوداني في الوقاية من خطر الاصابة بالزهايمر والخرف وغيرها من الاضطرابات

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