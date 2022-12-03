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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق وتمتع بهذه الفوائد

بيض مسلوق
بيض مسلوق

لا يعرف العديد من الأشخاص أهمية تناول وجبة الفطور، ويستيقظون في وقت متأخر، لمباشرة أعمالهم وأنشطتهم، ويلجأ العديد منهم لتناول المشروبات، كالقهوة، ثم تناول الوجبات السريعة، مما يؤثر على صحتهم، ويزيد من فرصة إصابتهم بالعديد من المشاكل الصحية.

ينصح  الدكتور أحمد صبري أخصائي التغذية وعضو الجمعية الأمريكية لعلاج السمنة والنحافة بضرورة تناول وجبة الفطور في الصباح الباكر، بالعظام

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تناول البيض المسلوق على الريق او علي الاقل بيضة مسلوقة يوميا، لهذه الأسباب:

1- الحفاظ على وزن الجسم:
#يعتبر البيض المسلوق من أهم المواد التي تساعدك في عدم كسب سعرات حرارية عالية، فهو صحي ومفيد وقليل السعرات الحرارية.

2- تنشيط وظائف الكبد:
تساهم مادة “الكولين” الموجودة بالبيض المسلوق في الحفاظ على صحة الكبد، بالإضافة إلى المساهمة في تنشيطه للقيام بدوره.

3- قدرات عقلية عالية:
يساهم البيض المسلوق في تنشيط الذاكرة وتحسين نسبة التركيز، إذ أنه يؤثر على القوى العقلية، ولذلك ينصح به كوجبة فطار أساسية للأطفال.

4- تعزيز الجهاز المناعي:
يحتوي البيض على فيتامين A وD وحمض الفوليك، وهي أهم العناصر التي تساهم في تعزيز الجهاز المناعي.

5- تقوية العظام:

يساهم فيتامين D، الموجود بكثرة بالبيض المسلوق في بناء العظام، وليس ذلك فقط بل يقلل من مخاطر الإصابة بالتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض المرتبطة بالعظام

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