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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز

كوكيز
كوكيز

وصفة شوكليت كرينكل كوكيز من الوصفات السهلة جدا وسريعة التحضير ومذاق لا يقاوم  للشيف شيماء عصمت ، وتعتبر من أنواع الحلويات المثالية لأي مناسبة ، وخصوصا الكريسماس الذي لم يتبقى عليه سوي أيام قليلة. 

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مكونات عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز


– ½ كوباية كاكاو بودر.
– 1 كوباية سكر خشن.
– ¼ كوباية زيت نباتي.
– 2 بيضة.
– 1 ¼ معلقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.
– 1 كوباية دقيق.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– 1/3 كوباية سكر بودرة.

 طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز


1- في طبق كبير ضيفي الكاكاو, السكر الخشن, والزيت ، قلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض.

2- ضيفي البيض واحدة واحدة مع التقليب كويس بعد كل إضافة.

3- ضيفي مستخلص الفانيليا.

4- ضيفي لهم الدقيق, البيكنج بودر, الملح ، وقلبي لحد ما كل المكونات تمتزج كويس.

5- غطي الطبق وسيبي العجينة ترتاح لمدة ساعتين على الأقل.

6- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، بطني صينتين بورق زبدة او ورق خبز غير لاصق.

7- شكلي العجينة على شكل كرات بحجم معلقة كبيرة ، ولفي كل كورة في السكر البودرة بحيث تغطيها كلها ، ورصي الكور جنب بعض في الصينية وسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية حوالي  2 بوصة.

8- دخلي الصواني الفرن واخبزي الكوكيز لمدة 10 – 12 دقيقة او لحد ما الحروف بتاعته تتماسك ، طلعيه من الفرن وسيبيه في الصينية يبرد لمدة 5 دقايق ، وبعدها انقليه على رف سلك او اي حاجة متوفرة عندك لحد ما يبرد تماما.

9- كده الكوكيز يبقى جاهز للتقديم ، او ممكن تخزنيه في علبة محكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة توصل ل 4 أيام.

إضافة نكهات مختلفة للكوكيز:


1- ممكن تعملي كوكيز الشوكولاتة بالقرفة: بإضافة 1/2 معلقة صغيرة قرفة مطحونة للعجينة.

– شوكولاتة إضافية: ضيفي للخليط 3/4 كوباية شوكليت شيبس غامقة او شوكولاتة بيضا ، وحاولي تخلي الشوكليت شيبس جوه العجينة مش من بره.

– النعناع: ممكن تعملي الكوكيز بنكهة النعناع ، استبدلي مستخلص الفانليا “الفانيليا السايلة” بمستخلص النعناع.

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