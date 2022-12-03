وصفة شوكليت كرينكل كوكيز من الوصفات السهلة جدا وسريعة التحضير ومذاق لا يقاوم للشيف شيماء عصمت ، وتعتبر من أنواع الحلويات المثالية لأي مناسبة ، وخصوصا الكريسماس الذي لم يتبقى عليه سوي أيام قليلة.

مكونات عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز



– ½ كوباية كاكاو بودر.

– 1 كوباية سكر خشن.

– ¼ كوباية زيت نباتي.

– 2 بيضة.

– 1 ¼ معلقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.

– 1 كوباية دقيق.

– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– 1/3 كوباية سكر بودرة.

طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز



1- في طبق كبير ضيفي الكاكاو, السكر الخشن, والزيت ، قلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض.

2- ضيفي البيض واحدة واحدة مع التقليب كويس بعد كل إضافة.

3- ضيفي مستخلص الفانيليا.

4- ضيفي لهم الدقيق, البيكنج بودر, الملح ، وقلبي لحد ما كل المكونات تمتزج كويس.

5- غطي الطبق وسيبي العجينة ترتاح لمدة ساعتين على الأقل.

6- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، بطني صينتين بورق زبدة او ورق خبز غير لاصق.

7- شكلي العجينة على شكل كرات بحجم معلقة كبيرة ، ولفي كل كورة في السكر البودرة بحيث تغطيها كلها ، ورصي الكور جنب بعض في الصينية وسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية حوالي 2 بوصة.

8- دخلي الصواني الفرن واخبزي الكوكيز لمدة 10 – 12 دقيقة او لحد ما الحروف بتاعته تتماسك ، طلعيه من الفرن وسيبيه في الصينية يبرد لمدة 5 دقايق ، وبعدها انقليه على رف سلك او اي حاجة متوفرة عندك لحد ما يبرد تماما.

9- كده الكوكيز يبقى جاهز للتقديم ، او ممكن تخزنيه في علبة محكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة توصل ل 4 أيام.

إضافة نكهات مختلفة للكوكيز:



1- ممكن تعملي كوكيز الشوكولاتة بالقرفة: بإضافة 1/2 معلقة صغيرة قرفة مطحونة للعجينة.

– شوكولاتة إضافية: ضيفي للخليط 3/4 كوباية شوكليت شيبس غامقة او شوكولاتة بيضا ، وحاولي تخلي الشوكليت شيبس جوه العجينة مش من بره.

– النعناع: ممكن تعملي الكوكيز بنكهة النعناع ، استبدلي مستخلص الفانليا “الفانيليا السايلة” بمستخلص النعناع.