وصفة شوكليت كرينكل كوكيز من الوصفات السهلة جدا وسريعة التحضير ومذاق لا يقاوم للشيف شيماء عصمت ، وتعتبر من أنواع الحلويات المثالية لأي مناسبة ، وخصوصا الكريسماس الذي لم يتبقى عليه سوي أيام قليلة.
مكونات عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز
– ½ كوباية كاكاو بودر.
– 1 كوباية سكر خشن.
– ¼ كوباية زيت نباتي.
– 2 بيضة.
– 1 ¼ معلقة صغيرة من مستخلص الفانيليا.
– 1 كوباية دقيق.
– 1 معلقة صغيرة بيكنج بودر.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– 1/3 كوباية سكر بودرة.
طريقة عمل وصفة شوكليت كرينكل كوكيز
1- في طبق كبير ضيفي الكاكاو, السكر الخشن, والزيت ، قلبيهم لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض.
2- ضيفي البيض واحدة واحدة مع التقليب كويس بعد كل إضافة.
3- ضيفي مستخلص الفانيليا.
4- ضيفي لهم الدقيق, البيكنج بودر, الملح ، وقلبي لحد ما كل المكونات تمتزج كويس.
5- غطي الطبق وسيبي العجينة ترتاح لمدة ساعتين على الأقل.
6- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، بطني صينتين بورق زبدة او ورق خبز غير لاصق.
7- شكلي العجينة على شكل كرات بحجم معلقة كبيرة ، ولفي كل كورة في السكر البودرة بحيث تغطيها كلها ، ورصي الكور جنب بعض في الصينية وسيبي مسافة بين كل واحدة والتانية حوالي 2 بوصة.
8- دخلي الصواني الفرن واخبزي الكوكيز لمدة 10 – 12 دقيقة او لحد ما الحروف بتاعته تتماسك ، طلعيه من الفرن وسيبيه في الصينية يبرد لمدة 5 دقايق ، وبعدها انقليه على رف سلك او اي حاجة متوفرة عندك لحد ما يبرد تماما.
9- كده الكوكيز يبقى جاهز للتقديم ، او ممكن تخزنيه في علبة محكمة الغلق في درجة حرارة الغرفة لمدة توصل ل 4 أيام.
إضافة نكهات مختلفة للكوكيز:
1- ممكن تعملي كوكيز الشوكولاتة بالقرفة: بإضافة 1/2 معلقة صغيرة قرفة مطحونة للعجينة.
– شوكولاتة إضافية: ضيفي للخليط 3/4 كوباية شوكليت شيبس غامقة او شوكولاتة بيضا ، وحاولي تخلي الشوكليت شيبس جوه العجينة مش من بره.
– النعناع: ممكن تعملي الكوكيز بنكهة النعناع ، استبدلي مستخلص الفانليا “الفانيليا السايلة” بمستخلص النعناع.