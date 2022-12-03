حفلات وندوات.. تعرف على الأجندة الأسبوعية لفعاليات مراكز الإبداع حتى 9 ديسمبر

تستضيف مراكز الإبداع المختلفة العديد من العروض والفعاليات المتنوعة، حتي 9 ديسمبر 2022 وجاءت كالتالي:

السبت 3 ديسمبر :

– قاعة سينما الهناجر: نادي السينما الإفريقية 7م.

– قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية7,30م.

– مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.

– مركز طلعت حرب الثقافي :

o نادى سينما الأطفال بالإضافة لورشة رسوم متحركة مع أ/ عطية خيري – 1ظ.

o ندوة بعنوان “التصدي لتغير المناخ بالتعاون مع جمعية ايمحوتب” د/ فوزي طه، 4م .

o ندوة بعنوان “الأرقام المفقودة من تاريخ الميلاد” أ/ أماني غالي – 6م.

– بيت المعمار المصري :

o حلقة نقاش وعرض نتائج ورشة عمل “عمارة من أجل الإنسان” ٢٠٢٢ م مع أ/أحمد عمر – م/ محمد الفندي – 10ص.

o ندوة بعنوان “ترميم المجموعة المولوية بالقاهرة” مع د/ على طه عمر – 6م.

الأحد 4 ديسمبر:

– بيت الشعر العربي : صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى 7م.

– بيت السحيمي : فرقة النيل للآلات الشعبية، 7م

– مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : ندوة بعنوان “عابرة بنصف ظل” للشاعرة/عبير مبارك مناقشة الشاعر والناقد/ طارق الكردى والشاعر/ سامي عقل يدير اللقاء/عبد المنعم كامل – 6:30م.





الإثنين 5 ديسمبر:

– بيت العيني “مركز إبداع الطفل” : بمناسبة يوم التربة العالمى وبالتعاون مع وزارة البيئة، ندوة بعنوان المخلفات العضوية غذاء التربة، بالإضافة لورشة إعادة تدوير ثم عرض مسرح عرائس – 11ص.

– مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.

الثلاثاء 6 ديسمبر:

– بيت السحيمي : حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7م.

– مركز إبداع الحرية بالإسكندرية : ندوة بعنوان مناقشة رواية “أرض المطاريد” للكاتبة / صابرين عاشور مناقشة أ.د/ بهاء حسب الله والأديب والشاعر/ محمد عباس علي ويدير اللقاء الإعلامية / هنا ممدوح – 6:30 م.

الأربعاء 7 ديسمبر :

– قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية7,30م

– مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.

الخميس 8 ديسمبر :

– بيت الغناء العربي “قصر الأمير بشتاك”: صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية “نجمة فى سماء علوم الموسيقى” الأستاذة الدكتورة/ سهير عبد العظيم ثم فاصل موسيقي للتخت الشرقي – 7م.

– قبة الغوري : عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية – 8م.

– مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : لقاء مشروع فوتوغرافية ” كارت بوستال ” بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافى 5 م .

الجمعة 9 ديسمبر :

– بيت السحيمي :عرض للاراجوز وخيال الظل 7م.

“المتاحف”

متحف نجيب محفوظ

الزيارة يوميًا من 9 ص حتى 5 م ما عدا الثلاثاء

متحف أم كلثوم

الزيارة يوميًا من 9 ص حتى 5 م