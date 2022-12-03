حفلات وندوات.. تعرف على الأجندة الأسبوعية لفعاليات مراكز الإبداع حتى 9 ديسمبر

تستضيف مراكز الإبداع المختلفة العديد من العروض والفعاليات المتنوعة، حتي 9 ديسمبر 2022 وجاءت كالتالي:
السبت 3 ديسمبر :
– قاعة سينما الهناجر: نادي السينما الإفريقية 7م.
– قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية7,30م.
– مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.
– مركز طلعت حرب الثقافي :
o نادى سينما الأطفال بالإضافة لورشة رسوم متحركة مع أ/ عطية خيري – 1ظ.
o ندوة بعنوان “التصدي لتغير المناخ بالتعاون مع جمعية ايمحوتب” د/ فوزي طه، 4م .
o ندوة بعنوان “الأرقام المفقودة من تاريخ الميلاد” أ/ أماني غالي – 6م.
– بيت المعمار المصري :
o حلقة نقاش وعرض نتائج ورشة عمل “عمارة من أجل الإنسان” ٢٠٢٢ م مع أ/أحمد عمر – م/ محمد الفندي – 10ص.
o ندوة بعنوان “ترميم المجموعة المولوية بالقاهرة” مع د/ على طه عمر – 6م.
الأحد 4 ديسمبر:
– بيت الشعر العربي : صالون الشاعر أحمد عبد المعطى حجازى 7م.
– بيت السحيمي : فرقة النيل للآلات الشعبية، 7م
– مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : ندوة بعنوان “عابرة بنصف ظل” للشاعرة/عبير مبارك مناقشة الشاعر والناقد/ طارق الكردى والشاعر/ سامي عقل يدير اللقاء/عبد المنعم كامل – 6:30م.
الإثنين 5 ديسمبر:
– بيت العيني “مركز إبداع الطفل” : بمناسبة يوم التربة العالمى وبالتعاون مع وزارة البيئة، ندوة بعنوان المخلفات العضوية غذاء التربة، بالإضافة لورشة إعادة تدوير ثم عرض مسرح عرائس – 11ص.
– مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.
الثلاثاء 6 ديسمبر:
– بيت السحيمي : حفل فرقة قصر الغورى للموسيقى العربية 7م.
– مركز إبداع الحرية بالإسكندرية : ندوة بعنوان مناقشة رواية “أرض المطاريد” للكاتبة / صابرين عاشور مناقشة أ.د/ بهاء حسب الله والأديب والشاعر/ محمد عباس علي ويدير اللقاء الإعلامية / هنا ممدوح – 6:30 م.
الأربعاء 7 ديسمبر :
– قبة الغوري : فرقة التنورة التراثية7,30م
– مركز الحرف التقليدية بالفسطاط : دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية.
الخميس 8 ديسمبر :
– بيت الغناء العربي “قصر الأمير بشتاك”: صالون مقامات بيت الغناء العربي بالاشتراك مع البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية “نجمة فى سماء علوم الموسيقى” الأستاذة الدكتورة/ سهير عبد العظيم ثم فاصل موسيقي للتخت الشرقي – 7م.
– قبة الغوري : عرض الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية – 8م.
– مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية : لقاء مشروع فوتوغرافية ” كارت بوستال ” بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافى 5 م .
الجمعة 9 ديسمبر :
– بيت السحيمي :عرض للاراجوز وخيال الظل 7م.
“المتاحف”
متحف نجيب محفوظ
الزيارة يوميًا من 9 ص حتى 5 م ما عدا الثلاثاء
متحف أم كلثوم
الزيارة يوميًا من 9 ص حتى 5 م