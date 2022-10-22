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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تعرف على الأجندة الاسبوعية لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية

صدى البلد

أعلنت مراكز الإبداع المختلفة بقطاع صندوق التنمية الثقافية الأجندة الأسبوعية لفعالياتها خلال الفترة من  السبت 22 أكتوبر حتى  28 أكتوبر 2022. 

وتأتي الأجندة كالآتي:

مركز إبداع القاهرة: العرض المسرحي "ماكنون" عن ماكبث وليم شكسبير للمخرجة وسام أسامة من خريجى مركز الإبداع الفنى "طوال أيام الشهر".

قاعة سينما الهناجر: فعاليات ملتقى القاهرة الدولى للمسرح الجامعي – الدورة الرابعة 10 ص – 3 عصراً، وتستمر 26 أكتوبر 2022. 

قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساءً.

بيت المعمار المصري: ندوة عمارة الدولة المملوكية وتاريخها "الجزء الخامس" يوسف أسامة 6 مساءً.

مركز الحرية للإبداع: مهرجان الحرية المسرحي الدورة الثامنة (دورة الموسيقار الراحل أحمد الحجار) مع إقامة ورشة سينوغرافيا ومعرض نتاج الورشة علي هامش المهرجان.

مركز طلعت حرب الثقافي:

ندوة عن كيفية العلاج بالفن بالتعاون مع مؤسسة مزاييك 12 ظهرا.

ندوة علمية بالتعاون مع جمعية ايمحتوب "رياضة اليوجا وصحة" 6 مساءً.
 

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للسيدات فقط ممنوع الاقتراب و التصوير .. مسرحية جديدة على مسرح تياتيرو آفاق

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نور عبدالمجيد: أنا مهمومة بقضايا المرأة ولا أؤمن بتصنيف الكتابة النسوية

الأحد 23 أكتوبر
قبة الغوري: حفل فنى لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية فى حوار مع فرقة بيب باند وسهرة وطنية بمناسبة انتصارات أكتوبر بالتعاون مع مؤسسة حوار 8 مساءً.

بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعى 7 مساءً.

الأربعاء 26 أكتوبر:
قبة الغوري: فرقة التنورة التراثية 7,30 مساءً.

الخميس 27 أكتوبر:

بيت السحيمي: حفل فنى لفرقة المولوية للفنان عامر التونى "سعر التذكرة 105 جنيهات".

الجمعة 28 أكتوبر:
بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل 7 مساءً.

صندوق التنمية الثقافية مسرحية جديدة التنمية الثقافية العرض المسرحي مركز الإبداع بيت السحيمى قبة الغورى

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