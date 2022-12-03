عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

لمدة 60 دقيقة.. لقاء
لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أجرى "محادثة واضحة وصريحة"، في نيو أورليانز، مع الرئيس الجديد لتويتر إيلون ماسك، لمدة 60 دقيقة وشدّد على ضرورة أن تبذل هذه المنصّة الاجتماعيّة "جهودًا" من حيث الشفافية و"تعزيز ضبط المحتوى".

وفي سلسلة تغريدات، قال الرئيس الفرنسي أيضًا إنه ناقش مع مؤسس شركة تسلا "مشاريع صناعيّة خضراء مستقبليّة، مثل إنتاج السيّارات الكهربائيّة والبطّاريات"، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل.

وكتب ماكرون "التقيت بعد ظهر اليوم إيلون ماسك وأجرينا مناقشة واضحة وصريحة".

من جهته قال ماسك إنه "متحمس" بشأن "مشاريع مثيرة في فرنسا"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذا الاجتماع الذي استمر ساعة، لم يعلن عنه الإليزيه سابقًا، وتم بعيدًا عن الإعلام.

ونشر ماكرون صورة له مع ماسك في متحف نيو أورليانز للفنون، وهو المكان الذي ألقى فيه الرئيس الفرنسي بعد ذلك كلمة عن الفرانكوفونية في ختام زيارة دولة للولايات المتحدة استمرت ثلاثة أيام.

بعد أزمتي التأشيرات والقاصرين.. ماكرون يستعد لتعيين سفير جديد لتحسين علاقات المغرب وفرنسا

إيلون ماسك يعد بنشر وثائق خطيرة تتعلق بفضيحة نجل بايدن

ماكرون إبلون ماسك تويتر فرنسا 60 دقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

هل من تأخر رزقه مبتلى أم مغضوب عليه؟.. رد عجيب للإفتاء

الصغرى 5 درجات وأمطار على بعض المناطق.. حالة طقس الغد

قرار عاجل من الاتحاد التونسي بعد الخروج من كأس العالم

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

ترشيحاتنا

رسالة صعيدية.. الفيفا يستعين بـ شاب مصري لتهنئة المغرب بالصعود| شاهد

جدار منزل تتمسك به أوكرانيا ويحاول اللصوص سرقته.. ما القصة؟

مفيش عظام بالقفص الصدري ومنزلها مسكون.. صدمات فى حياة حورية فرغلى

بحضور وزراء ومسئولين.. سفارة الإمارات تحتفل بالعيد الوطني الـ 51

البصل بـ4.5 للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 3 ديسمبر| فيديو

لمدة 60 دقيقة.. لقاء مثير وجرئ بين ماكرون ورئيس تويتر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا الممرضات.. رسالة نارية من جمال شعبان بعد حادث قويسنا

بإطلالة لافتة.. زوجة حمدي الميرغني تستعرض أناقتها في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

شاهد صاحب أطول شعر أذن في العالم.. طوله 18سم

بعد إعادة فرضها في المدارس.. هل ارتداء الكمامة لفترات طويلة يضر بالصحة؟

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ