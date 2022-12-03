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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: جهود الوحدات المحلية مستمرة لتحسين مستوى النظافة بالشوارع

صوره من الحملات
صوره من الحملات

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، جهود الوحدات المحلية من خلال تحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين والتصدي للتعديات والأعمال المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم في مراكز المنصورة ، والسنبلاوين ، ودكرنس ، والمطرية .

 ففي مركز المنصورة قالت رحاب المزين  أنه تم التحفظ على سيارة خلطة اسمنتية قام سائقها بغسيل السيارة وإلقاء المياه على الأسفلت وعلى الأشجار التي تم زراعتها مؤخراً أمام سور جامعة المنصوره مما يؤدي إلي تلف هذه الزراعات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلي متابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع الميادين بنطاق المركز .

 وفي مركز ومدينة السنبلاوين أشار المحاسب أحمد عبدالعظيم رئيس المركز الي أنه تم الإزالة الفورية لحالة تعد قام بها أحد المواطنين من ناحية قرية برهمتوش بالبناء المخالف بدون ترخيص وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وفي مركز ومدينة دكرنس قال المحاسب السيد النخيلي رئيس المركز ، إنه تم فك شدة خشبية مخالفة قام بها أحد المواطنين من قرية ميت السودان ، بغرض صب سقف بالمخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 وفي مركز ومدينة المطرية قام محمد حمص رئيس المركز بمصادرة معدات بناء كانت تستخدم في البناء المخالف والتعدي علي ارض ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية والتعمير بمنطقة البر الثاني قام بها أحد المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ، بالإضافة إلي التصدي لقيام أحد المواطنين بالبناء المخالف بمنطقة الجسر الواقي علي ارض ملك الهيئة العامة للتنمية الزراعية وتم فك الشده الخشبيه ومصادرة مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد " مختار" علي ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين والتصدي لكافة التعديات وتقديم الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات وحل كافة مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم.

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الدقهلية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار مدينة السنبلاوين لدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية البناء المخالف مدينة المطرية

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