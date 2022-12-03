عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

75 طنا.. مدير مخزن يعيد تعبئة مرتجع زيت الطعام فى عبوات جديدة

المضبوطات
المضبوطات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر .

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" لتعبئة زيت الطعام - كائن بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بمحافظة الغربية) بإعادة تدوير زيت الطعام من مرتجعات الأسواق والمطاعم وتعبئته فى عبوات جديدة مدون عليها علامات تجارية وهمية غير مسجلة وبدون توافر الإشتراطات الصحية بالمكان ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى تمهيداً لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه ، وبحوزته (75 طن "زيت طعام" معاد تجميعه من مخلفات المطاعم والأسواق معبأة داخل تنكات– 30 تانك "فارغ" مستلزمات تعبئة – 5 إسطوانات بوتاجاز– 2عبوة كحول بدون مستندات مجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 9قطع مستلزمات تعبئة).

 بمواجهة المتهم إعترف بما نسب إليه و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

5333261E-4EE6-497A-B1F9-4A53BC4DA342
5333261E-4EE6-497A-B1F9-4A53BC4DA342
02559B5A-6225-46C4-B166-3B94DAD7D736
02559B5A-6225-46C4-B166-3B94DAD7D736
6322D17C-8BE0-46F7-A20D-AD0C07881D10
6322D17C-8BE0-46F7-A20D-AD0C07881D10
81709172-86E4-472F-963F-1234CE514F3C
81709172-86E4-472F-963F-1234CE514F3C
وزارة الداخلية شرطة التموين زيت طعام مجهولة المصدر شرطة التموين والتجارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كواليس رحيل مدرب غزل المحلة وصراع بين المصري والإسماعيلي للتعاقد معه .. فيديو

ترشيحاتنا

صعود جنوني.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.. انفوجراف

رسميا.. المصري يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق

رسوم ATM جديدة.. ماذا ينتظر عملاء البنوك نهاية الشهر الجاري؟

عصفورين بحجر.. هل يفلح تحديد سعر البترول الروسي في وقف أهداف بوتين؟

سخر من وزنها.. تغريدة عن سيدة نيجيريا الأولى تضع طالبا في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

بسبب ابنته.. لحظة بكاء الفنان السورى غسان مسعود من الفرحة|صور

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ