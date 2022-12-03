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رئيس التحرير
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الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة.. تغطية خاصة

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة في القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد ،  أن طقس اليوم يشهد نشاطا للرياح على أغلب المناطق ومحافظات الوجه البحرى والسواحل الشمالية يشعرنا بأجواء خريفية وانخفاض درجات الحرارة مع اعتدال حركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط لا يتجاوز فيهم الأمواج 2 متر .

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وقالت الدكتورة "منارغانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر  والمذاع عبر فضائية مصر الأولى ، إن الطقس يشهد موجة اعتدال بموجات الحرارة وزيادة سطوع أشعة الشمس ومن المقرر أن تستمر موجة الاستقرار خلال هذا الأسبوع لتأثرنا بمنخفض جوى  في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، والعظمى تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى .


وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: “نشعر فى الصباح الباكر بانخفاض درجات الحرارة وأجواء مائلة للبرودة، ولكن مع تقدم ساعات النهار وسطوع أشعة الشمس نشعر بأجواء معتدلة، والظاهرة الجوية المؤثرة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية، لذا يجب القيادة بهدوء وسقوط أمطار طفيفة على شمال الوجه البحرى غير مؤثرة على أعمال الصيد والملاحة .

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