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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة هولندا وأمريكا في كأس العالم قطر 2022

صدى البلد

يواجه منتخب هولندا لكرة القدم  نظيره منتخب أمريكا ، اليوم، السبت، في تمام الخامسة مساء، على ملعب خليفة الدولي في اطار منافسات  الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022

 

تأهل منتخب هولندا  إلى الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد تصدره المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، من انتصارين على السنغال وقطر، وتعادل مع الإكوادور.

ويحلم منتخب هولندا بقيادة مديره الفني لويس فان خال، بالفوز على منتخب أمريكا في مباراة اليوم، ومواصلة التقدم في البطولة.

واعترف لويس فان جال ، في المؤتمر الصحفي لمواجهة ثمن النهائي، بقوة منتخب أمريكا “فنيا وبدنيا”، لكنه شدد على قدرة الطواحين في تجاوز هذه العقبة والمرور لربع النهائي.

ويطمح منتخب أمريكا الذي تأهل إلى الدور ثمن النهائي بشق الأنفس، في تعطيل طواحين هولندا بتحقيق الفوز، والصعود لربع النهائي.

وحجز منتخب أمريكا مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022، بعد احتلاله المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، خلف منتخب إنجلترا المتصدر بـ 7 نقاط.

ويلتقي متصدر أول كل مجموعة مع الوصيف، في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2022.

 

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022 حيث تذاع جميع مباريات بطولة كاس العالم قطر 2022 

 

تردد قناة بي ان سبورتس عبر تردد 12604 (H) ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 2/3

تذيع قناة بي إن سبورتس المفتوحة المباراة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل التصحيح
عرب سات 11565 أفقي (H) 27500 2/3
نايل سات 11053 أفقي (H) 27500 2/3

الاكوادور كأس العالم كرة القدم بطولة كأس العالم بي إن سبورت العالم المجموعة الثانية

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