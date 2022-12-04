عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصر باكنجهام: إجراء تعديل على حجم التاج البريطاني ليتناسب مع الملك تشارلز

أرشيفية
أرشيفية

أعلن قصر باكنجهام، أن تاج القديس إدوارد التاريخي، الذي كان محور تتويج الملوك في إنجلترا لأكثر من 350 عاما، جرى نقله من برج لندن لتعديله بحيث يتناسب مع قياس رأس الملك تشارلز الثالث ليتمكن من ارتدائه في مراسم تتويجه في مايو المقبل.

ويجرى استخدام التاج منذ تتويج الملك تشارلز الثاني في عام 1661 في أعقاب استعادة النظام الملكي بعد جمهورية أوليفر كرومويل التي استمرت عشر سنوات. وعادة ما يتم الاحتفاظ بالتاج إلى جانب مجموعة من جواهر التاج البريطاني في برج لندن، وفقا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وحل تاج القديس إدوارد محل نسخة من القرون الوسطى، يُعتقد أنها تعود إلى القرن الحادي عشر في عهد إدوارد المعترف، والذي تم صهره في عام 1649.

وسيتوج تشارلز الثالث بتاج القديس إدوارد خلال الحفل المهيب الذي سيقام في قلعة وستمنستر بلندن في السادس من مايو، على غرار ما حدث مع والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية في عام 1953. وسيرتدي أيضا تاج الدولة الإمبراطورية أثناء المراسم.

يتألف تاج القديس إدوارد من إطار ذهبي صلب مرصع بالياقوت، والجمشت، والياقوت الأزرق، والعقيق، والتوباز، والتورمالين، ويتبع سلفه الأصلي الذي يعود إلى العصور الوسطى في وجود أربعة صلبان باتيه وأربعة أزهار زئبق. كما أن لديه غطاء مخملي مزين بفرو القاقم.

خبير: حكام بريطانيا أرادوا مغادرة الاتحاد الأوروبي لإلغاء قوانين الحريات

بعد 5 قرون.. فك شفرة رسالة الملك تشارلز الخامس: "خائف من الاغتيال"

قصر باكنجهام تاج برج لندن الملك تشارلز الملكة إليزابيث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

ترشيحاتنا

ماذا يرى الميت فى القبر وهل يسمعنا ويعرف أحوالنا ؟

آبل تطلق تحديث iOS 16.1.2 بميزات جبارة.. وهذه خطوات تثبيته

إيران تعتقل 115 من أفراد الجيش بسبب دعمهم المظاهرات

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة بقطاع غزة

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

تعرف على عقد إمام عاشور مع الزمالك ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ