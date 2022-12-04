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الإشراف العام
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ديني

تربية بنات الأزهر توقع أول بروتوكول تعاون مع نقابة المهن الرياضية

صدى البلد

وقع الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي، عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، برتوكول تعاون مع الدكتور فتحي ندا، النقيب العام للمهن الرياضية؛ لرفع كفاءة الطالبات وصقلهم وإعدادهم بما يتناسب واحتياجات سوق العمل محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا. 


جاء ذلك على هامش انعقاد مؤتمر التوظيف والتوصيف المهني في المجال الرياضي - الجمهورية الجديدة، المقام في الغردقة على مدار ثلاثة أيام.


وقال الدكتور محمود إسماعيل الهاشمي: إنه قد أقيم على هامش الملتقى التوظيفي تكريم أوائل الطالبات من الفرقة الأولى والثانية والثالثة بكليات التربية الرياضية بجامعات الأزهر، والقاهرة وجنوب الصعيد، مشيرًا إلى أن التكريم تضمن منح الطالبات جوائز مالية وشهادات تقدير ودروع تذكارية؛ تقديرًا من النقابة للطالبات الأوائل، ولحثهن على الاجتهاد في طلب العلم والتميز.

ووجه العميدُ الشكرَ إلى الوفد الممثل لكلية التربية الرياضية للبنات من أعضاء هيئة التدريس والطالبات؛ للمشاركة المتميزة والظهور بالمظهر المشرف للجامعة، وقدم الشكر للدكتورة إسراء العوضي، ممثل الوفد منسق الأنشطة الطلابية، وأسرة (طلاب من أجل مصر) بالكلية على ما قدمته من مجهودات كبيرة خلال الست سنوات الماضية، ولدعمها وإخلاصها للكلية. 


كما قدم عميد كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة الشكر والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف،  وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات؛ لنقل كلية التربية الرياضية للبنات من الخانكة إلى مقرها الجديد بفرع البنات بمدينة نصر، ولدعمهم للرياضة بقطاع فرع البنات خاصة الطلاب أصحاب الهمم؛ تطبيقًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الجمهورية الجديدة. 


وشكر عميدُ الكلية النقيبَ العام للمهن الرياضية وأعضاء مجلس الإدارة والقائمين على تنظيم هذا الملتقى التوظيفي  الناجح والمتميز والرائع الذي استخدمت فيه الأساليب التفاعلية بين فريق العمل الذي يضم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

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كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الأزهر سوق العمل برتوكول

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