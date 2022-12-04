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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

انتوا مجانين.. مرتضى منصور يكشف حقيقة تفاوضه مع حسين الشحات

صدى البلد

نفى مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، الأخبار المتداولة عبر وسائل الإعلام الرياضي والتواصل الاجتماعي بشأن دخول الزمالك فى مفاوضات للتعاقد مع حسين الشحات لاعب الأهلى.

وقال مرتضى منصور، عبر فيديو نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأذاعته قناة الزمالك: “لا صحة لما يتردد بشأن مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات لاعب الأهلى”.

وأضاف مرتضى منصور: انتوا مجانين.. على الطلاق وكتاب ربنا ما دخلت فى مفاوضات مع حسين الشحات ولا أمير مرتضى ولا أى شخص فى مجلس الإدارة ولا حتى فراش فى النادى كلمه.

واستطرد رئيس نادى الزمالك حديثه عن شائعة مفاوضات حسين الشحات قائلا: معقول هجيب حسين الشحات وانا عندى زيزو ومعقول هتعاقد معاه بعد ما شتم شيكابالا قائد الزمالك.

وشدد مرتضى منصور أن ما يتردد عن مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات مقابل ٣٠ مليون جنيه فى الموسم غير صحيح بالمرة، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشرون عن القلعة البيضاء.

مرتضى منصور يطالب الجماهير بعدم مساندة مروجى الشائعات 

وطالب مرتضى منصور جماهير الزمالك بعدم السير وراء مروجى الشائعات المغرضة لعدم استقرار الزمالك ومساندة بعض القنوات التابعة لمشجعى النادى ممن يصدرون أخبار صحيحة عن القلعة البيضاء .

وقال إن بعض من جماهير الزمالك لا تلتفت أو تغير اهتمامها للحجز على أرصدة النادى بالبنوك وأنه يقاتل من أجل توفير مرتبات العاملين الشهرية وهناك لاعبون يقدمون شكاوى ضد النادى لفسخ عقودهم مع الزمالك .

وأبدى رئيس الزمالك استياءه الشديد من عدم تحرك المسئولين عن الرياضة لإنقاذ الزمالك من الأزمة الطاحنة التى تهدد مستقبل فرقه الرياضية .

سيف الدين الجزيرى يعود إلى الزمالك الاثنين المقبل

يعود التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض استعدادا للمباريات المقبلة.

وكان الجزيري تواجد في قائمة منتخب تونس بكأس العالم 2022 قبل أن يودع نسور قرطاج المونديال من الدور الأول.

وقرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا منح الجزيري راحة لمدة  يومين بعد انتهاء مشوار منتخب تونس بمواجهة فرنسا يوم الأربعاء الماضي على أن يعود اللاعب إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل للانتظام في تدريبات الأبيض.

ويستعد الزمالك لمباراة طلائع الجيش المقبلة في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل.

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