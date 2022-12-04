6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

حذر اتحاد منتجي الدواجن ، من ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل ، كما ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لحل أزمة الأعلاف وعودة الأسعار إلي طبيعتها.

وشهدت أسعار البيض ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي لتصل الزيادة إلي 8 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط ، وذلك بسبب قلة المعروض نتيجة لنقص الأعلاف وارتفاع أسعارها بالأسواق وخروج بعض المربيين من الأسواق .

ويرصد موقع "صدى البلد " ، أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

1- ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.

2-نقص الأعلاف المطلوبة فى المزارع وبالتالى يؤثر على انتاجية الدواجن والبيض

3- التخلص من الدواجن البياضة قبل موعدها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن.

4- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار الأعلاف نتيجة ارتباك الشحن والنقل.

5- توقف مصانع الأعلاف نتيجة عدم توافرها.

6- انخفاض درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية الدواجن والبيض.