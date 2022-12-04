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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

البيض
البيض

حذر اتحاد منتجي الدواجن ، من ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل ، كما ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لحل أزمة الأعلاف وعودة الأسعار إلي طبيعتها. 

وشهدت أسعار البيض ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي لتصل الزيادة إلي 8 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط ، وذلك بسبب قلة المعروض نتيجة لنقص الأعلاف وارتفاع أسعارها بالأسواق وخروج بعض المربيين من الأسواق .

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الكرتونة زادت 8 جنيهات.. ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

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استقرار البيض.. تراجع سعر الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 30-11-2022

ويرصد موقع "صدى البلد " ، أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

1- ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق. 

2-نقص الأعلاف المطلوبة فى المزارع وبالتالى يؤثر على انتاجية الدواجن والبيض

3- التخلص من الدواجن البياضة قبل موعدها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن. 

4- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار الأعلاف نتيجة ارتباك الشحن والنقل. 

5- توقف مصانع الأعلاف نتيجة عدم توافرها.

6- انخفاض درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية الدواجن والبيض. 

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