6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع أسعار البيض بالأسواق

حذر اتحاد منتجي الدواجن ، من ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة نتيجة عدة عوامل ، كما ناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة التدخل لحل أزمة الأعلاف وعودة الأسعار إلي طبيعتها.
وشهدت أسعار البيض ارتفاعا خلال الأسبوع الحالي لتصل الزيادة إلي 8 جنيهات خلال أسبوع واحد فقط ، وذلك بسبب قلة المعروض نتيجة لنقص الأعلاف وارتفاع أسعارها بالأسواق وخروج بعض المربيين من الأسواق .
ويرصد موقع "صدى البلد " ، أسباب ارتفاع أسعار البيض بالأسواق
1- ارتفاع أسعار الدواجن بالأسواق.
2-نقص الأعلاف المطلوبة فى المزارع وبالتالى يؤثر على انتاجية الدواجن والبيض
3- التخلص من الدواجن البياضة قبل موعدها بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج الدواجن.
4- تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على أسعار الأعلاف نتيجة ارتباك الشحن والنقل.
5- توقف مصانع الأعلاف نتيجة عدم توافرها.
6- انخفاض درجات الحرارة تؤثر على إنتاجية الدواجن والبيض.