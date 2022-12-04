تفاصيل عودة "فاسيليو" لقيادة غزل المحلة

عقد المهندس وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة، جلسة مع فاسيليو المدير الفني للفريق الأول وعبدالباقي جمال مساء أمس بالإسماعيلية، وتم الاستماع فيها لكل مطالب وشكاوى المدير الفني وتم مناقشة الأمور العالقة، ووعد وليد خليل بتنفيذ كل طلبات المدير الفني ومساعده .

وأتم وليد خليل الاتفاق مع بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول على التالي:-

- تعديل عقد "فاسيليو" بحيث سيحصل على راتب شهري "20" الف دولار وسيحصل عليهم بالعملة الأجنبية ، وسوف يتحمل "خليل" فارق الراتب من جيبه الخاص .

- تعويض "فاسيليو" بمبلغ (15) الف دولار فارق قيمة العقد القديم - بالجديد وسيتحمل المبلغ "وليد خليل" من جيبه الخاص وسيتم توفير سكن بالقاهرة للمدير الفني عن طريق إدارة النادي.

- "فاسيليو" في طريقه الآن الى طنطا لعقد اجتماع جلسة مع الدكتور "طارق رحمي" محافظ الغربية بعدها سيتوجه لاستاد غزل المحلة لقيادة تدريب الفريق.