عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البنك الزراعي: إنشاء شركة برأسمال 500 مليون جنيه لخدمة ودعم المزارع المصري

القطاع الزراعي
القطاع الزراعي

أعلن رئيس البنك الزراعي علاء الدين فاروق أنه سيتم بالتعاون مع بنك مصر وشركةإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إنشاء شركة برأسمال مصدر 500 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل.


جاء ذلك خلال اجتماع لحنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة خطة البنك للنهوض بالزراعة والتصدير واختراق الأسواق الناشئة الجديدة ومنها السوق الأفريقية.

جمعية رجال الأعمال تعدّد تحديات ومعوقات الاستثمار وتوصيات عوامل الجذب

رئيس جمعية رجال الأعمال: البنك المركزي حول تمويل مبادرتين لوزارة المالية


وأشار  إلى أن الغرض من الشركة خدمة ودعم المزارع المصري من خلال توفير مستلزمات وخدمات, وإرشاد زراعي ومساعدته في تسويق منتجاته.


وأضاف أن عملاء هذه الشركة سواء مزارعين أفراد أو شركات  أو موردين يستطيعون من خلال تطبيق  "ابلاكيشن" على الهاتف المحمول طلب مستلزماته او تسويق منتجاته او الحصول على قروض.


وأشار إلى التعاون مع شركة  إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية  جاء بعد النجاح الذي حققته منصة "أجرى مصر" والذي أطلقها البنك  كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية.


من جانب آخر قال فاروق إن محفظة قروض البنك ارتفعت من 33 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020  إلى 65 مليار،جنيه خلال العام المالى 2022/2021 تم تمويل 80% منها كمشروعات متناهية الصغر وصغيرة وشركات، و20%انشطة تجارية وصناعية آخرى.
وأضاف أنه من المستهدف زيادة المحفظة خلال العام المالي 2023/2022 زيادتها إلى 80 مليار جنيه.


وحول نسب التعثر في القروض أشار فاروق إلى أن نسبة القروض الدوارة بلغت 20 مليار جنيه تم إعادة هيكلة 75%، ونستهدف خلال العام المقبل الانتهاء منها بنسبة 100%.

البنك الزراعي بنك مصر جمعية رجال الأعمال المصريين الاسواق الناشئة مال واعمال اخبار مصر Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة .. بي إن سبورت تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

إنقاذ فيلا فنانة شهيرة من حريق في الجيزة | التفاصيل الكاملة

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء

موضوعات متعلقة

غداً.. وفد من جمعية رجال الأعمال يشارك في الملتقى السعودي المصري بالرياض

ترشيحاتنا

14 ألف نقطة.. البورصة تربح 23.6 مليار جنيه

Dior تحتضن التاريخ بالموضة..ونجم فيلم باتمان أبرز المشاركين

رمز ديني يهودي.. شاهد| الرئيس الإسرائيلي يقدم هدية إلى العاهل البحريني

خناقة شوارع.. جيم بأمريكا يتحول إلى ساحة معركة فما القصة؟

لبنان .. ميقاتي ينفي معلومات خاطئة عن أسباب اجتماع الحكومة

بورصة السيارات.. زيادات جديدة في أسعار مرسيدس C-Class

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد... الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات| إيه القصة؟

على أصولها.. طريقة تحضير القهوة العربي

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ