البنك الزراعي: إنشاء شركة برأسمال 500 مليون جنيه لخدمة ودعم المزارع المصري

أعلن رئيس البنك الزراعي علاء الدين فاروق أنه سيتم بالتعاون مع بنك مصر وشركةإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية إنشاء شركة برأسمال مصدر 500 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المقبل.



جاء ذلك خلال اجتماع لحنة الزراعة والرى بجمعية رجال الأعمال المصريين لمناقشة خطة البنك للنهوض بالزراعة والتصدير واختراق الأسواق الناشئة الجديدة ومنها السوق الأفريقية.



وأشار إلى أن الغرض من الشركة خدمة ودعم المزارع المصري من خلال توفير مستلزمات وخدمات, وإرشاد زراعي ومساعدته في تسويق منتجاته.



وأضاف أن عملاء هذه الشركة سواء مزارعين أفراد أو شركات أو موردين يستطيعون من خلال تطبيق "ابلاكيشن" على الهاتف المحمول طلب مستلزماته او تسويق منتجاته او الحصول على قروض.



وأشار إلى التعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية جاء بعد النجاح الذي حققته منصة "أجرى مصر" والذي أطلقها البنك كأول منصة إلكترونية للقطاع الزراعى ضمن الشبكة الزراعية الرقمية المصرية.



من جانب آخر قال فاروق إن محفظة قروض البنك ارتفعت من 33 مليار جنيه خلال العام المالي 2021/2020 إلى 65 مليار،جنيه خلال العام المالى 2022/2021 تم تمويل 80% منها كمشروعات متناهية الصغر وصغيرة وشركات، و20%انشطة تجارية وصناعية آخرى.

وأضاف أنه من المستهدف زيادة المحفظة خلال العام المالي 2023/2022 زيادتها إلى 80 مليار جنيه.



وحول نسب التعثر في القروض أشار فاروق إلى أن نسبة القروض الدوارة بلغت 20 مليار جنيه تم إعادة هيكلة 75%، ونستهدف خلال العام المقبل الانتهاء منها بنسبة 100%.