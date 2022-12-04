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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا .. إخفاق تاريخي في أمريكا وأوروبا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

قالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيكون بمثابة فشل للولايات المتحدة وأوروبا.

وذكرت الصحيفة: “السقف السعري للنفط الروسي يحمل كل الدلائل على إخفاق تاريخي. الآن لا يوجد نفط حر في سوق الطاقة العالمية. لذلك، هناك مخاطرة كبيرة أنه بعد فرض القيود، سترتفع أسعار النفط بشكل كبير”.

وأوضحت أنه في الصيف، اعتبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها مثل هذه الخطوة حلاً أنيقًا لمشكلة خفض الدخل الروسي، لكن الآن تغير الوضع تمامًا.

وذكرت أن "سقف السعر 60 دولارًا للبرميل مفيد لروسيا، لأن تكلفة إنتاج النفط الروسي تتراوح بين 20 دولارًا و 40 دولارًا". 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن موسكو لن تتعامل بموجب سقف أسعار النفط حتى إذا اضطررت إلى خفض الإنتاج.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال نوفاك "نحن نعمل على وضع آليات لحظر إمدادات النفط للدول التي تعتمد سقفًا للسعر بغض النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق"، موضحًا أن سقف أسعار النفط قد يؤثر على دول أخرى أيضًا.

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موسكو: فرض سقف أسعار على النفط الروسي أمر غير مقبول

وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت في وقت سابق، أن جميع حكومات الاتحاد الأوروبي أتمت أمس السبت، الموافقة الخطية على وضع سقف لسعر النفط الروسي المنقول بحرًا قدره 60 دولارًا للبرميل.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تمهد هذه الخطوة لنشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي ودخوله حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري.

وكان الكرملين أكد السبت أن روسيا "لن تقبل" فرض مجموعة السبع وحلفائها حدا أقصى لسعر النفط الروسي.

ونقلت وكالة “تاس” للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله إن موسكو استعدت لفرض الحد الأقصى للسعر وكانت تعمل على تحليل الأمر.

وأضاف "لن نقبل هذا السقف"، لافتًا إلى أن التحليل سيتم بسرعة وستعلن روسيا بعده كيف سترد.

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