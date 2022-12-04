أصالة ناعية مفيد فوزي: مثقف وصاحب مدرسة

نعت الفنانة أصالة، الكاتب الصحفي والإعلامى الكبير مفيد فوزي الذي توفي صباح اليوم الأحد عن عمر يناهز 89 عاما.

وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الله يرحم أستاذنا وعلم من أعلام الإعلام العربي مثقف وصاحب مدرسة.. الأستاذ مفيد فوزي.. الله يرحمه ويغفر له ويعين أهله ومحبّيه ‎#مفيد_فوزي".





وتعرض مفيد فوزى، إلى أزمة صحية شديدة بعد خضوع مفيد فوزي لعملية جراحية عبارة عن تركيب قسطرة ودعامة في القنوات المرارية.



مفيد فوزي هو واحد من أهم الإعلاميين والصحفيين، صاحب تاريخ كبير التقى بكبار الشخصيات في مختلف المجالات، وكون صداقة مع كبار نجوم الفن.

ولد فوزي فى العام 1933 بمحافظة بني سويف، وذاع صيته الصحفي في أرجاء الوطن العربي، وسبق له أن قدم عشرات البرامج منذ ظهوره الإعلامي وتحديدا داخل أروقة ماسبيرو، وسبق له أيضا العمل صحفيا بمجلة صباح الخير، كما قدم حلقات إذاعية فى إذاعة الشرق الأوسط، وقام بإعداد الكثير من البرامج الإذاعية للإذاعات العربية.