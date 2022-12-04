الوطنية للحج والعمرة: تأشيرة الزيارة الجديدة ليس مقصود بها مصر فقط

أكد سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية لـ الحج والعمرة بالسعودية، أن تأشيرة الزيارة الجديدة ليس مقصود بها مصر ولكن كل دول العالم وليس مقصود بها المصريين، قائلا: "عندنا أكثر من 9 مليون وافد مقيم بالسعودية وعندنا 20 مليون نسمة مواطنين سعوديين وبإمكان أي مواطن أو مقيم يستقدم مواطن ويتنقل بالمملكة ويشوف السياحة في بلادنا".

وأوضح سعد بن جميل القرشي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، أن التأشيرة مكتوب عليها تأشيرة زيارة شخصية وعليها كود وأي شخص يتجول بالتأشيرة في مناطق غير مسموح بها يتم ابعاده، مؤكدا أن هناك ضوابط وعقوبات لمنع استخدام تأشيرة الزيارة الشخصية كتجارة.

وتابع: "كل مواطن يقدر يستقدم 10 اشخاص من خارج المملكة السعودية في المرة الواحدة، وهناك غرامة 25 ألف ريال لكل من يتجاوز المدة المقررة في تأشيرة الزيارة الشخصية ويمكن أن تصل العقوبة لمنعه من دخوله المملكة".