عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين .. انخفاض أسعار وسائل الإنتاج

الصين
الصين

انخفضت معظم أسعار السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة الصينية في أواخر نوفمبر مقارنة بمنتصف نوفمبر من العام الجاري، وفقا للبيانات الرسمية.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات فى أنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، والتي تشمل أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة ومنتجات المعالجة الزراعية، انخفضت أسعار 35، في حين ارتفعت أسعار 13، بينما ظلت اثنتان دون تغيير.

txt

سمير مرقص: يمكننا الاستفادة من الصين في تكنولوجيا الزراعة والصناعة

txt

الشبكة تتوسع.. الصين تدير أكثر من 100 مركز شرطة حول العالم|ما القصة؟

تعتمد الأرقام، التي تصدر كل عشرة أيام، على مسح يشمل نحو 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة في جميع أنحاء الصين .

الصين أسعار السلع الإنتاجية الحكومة الصينية البنزين السلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

ترشيحاتنا

بلينكن: أمريكا ستواصل العمل مع إسرائيل ودعم حل الدولتين

الأولى من نوعها.. روبوت ينقذ رجل من ورم سرطاني

ما أفضل دعاء بعد الوضوء؟.. بـ22 كلمة تفتح الجنة أبوابها الثمانية لك

ماذا أعد الله لعباده الصالحين؟.. علي جمعة: أعظم النعيم بهذه الآية

محمد أبوالعيش يناشد بتسهيل شروط مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ