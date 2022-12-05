الصين .. انخفاض أسعار وسائل الإنتاج

انخفضت معظم أسعار السلع الإنتاجية التي تراقبها الحكومة الصينية في أواخر نوفمبر مقارنة بمنتصف نوفمبر من العام الجاري، وفقا للبيانات الرسمية.

وذكر المكتب الوطني للإحصاءات فى أنه من بين 50 سلعة رئيسية تراقبها الحكومة، والتي تشمل أنابيب الصلب غير الملحومة والبنزين والفحم والأسمدة ومنتجات المعالجة الزراعية، انخفضت أسعار 35، في حين ارتفعت أسعار 13، بينما ظلت اثنتان دون تغيير.

تعتمد الأرقام، التي تصدر كل عشرة أيام، على مسح يشمل نحو 2000 تاجر جملة وموزع في 31 منطقة على مستوى المقاطعة في جميع أنحاء الصين .