شرطية تنجح في إنقاذ حياة شاب بأحد شوارع الأردن..ماذا فعلت؟

نجحت الشرطية الأردنية علا الجالودي في إنقاذ حياة شاب بأحد شوارع الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، فماذا فعلت؟

لاحظت الشرطية التي انتشر لها مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الشاب يقبل على إنهاء حياته من أعلى جسر في العاصمة الأردنية، عمان.

وكشف مقطع فيديو حكمة وذكاء الشرطية الأردنية في التعامل مع الشاب من أجل ثنيه عن التخلص من حياته من أعلى الجسر.

ووثق مواطنون لحظات تفاوض الشرطية مع الشاب حيث اقنعه بالعدول وتسليمه لرجال الأمن الذين تواجدوا في المنطقة.

شرطية تنجح في إنقاذ حياة شاب

جدير بالذكر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، فأجا الرقيبة علا الجالودي قبل أشهر عندما ترجل من مركبته لتحيتها وشكرها على أدائها المتميز، وفقا لـ "العربية.نت".

ووفقا لـ بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أظهرت ارتفاع أعداد إنهاء الأشخاص لحياتهم في الأردن، العام الماضي إلى 186 بنسبة 10% مقارنة مع عام 2020 بحيث سجل 169 حالة.

ووفق ما أوردته قناة المملكة شبه الحكومية، تعتبر عدد الحالات المسجلة العام الماضي، هي الأعلى منذ 2017 بحيث وصلت إلى 130 حالة، وفي 2018 نحو 142 حالة.