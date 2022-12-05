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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

دولة تمنح لـ الموظفين الحق في العمل من المنزل.. بالقانون

صدى البلد

خلال جائحة فيروس  كورونا "كوفيد-19" فرض العمل من المنزل نفسه على سوق العمل العالمي، ورغم عودة الحياة العملية إلى طبيعتها بشكل كبير في الكثير من البلدان إلا أن هناك نية واضحة لدى بعض الدول في تشريع قانون يمنح الحق للموظفين في المطالبة بـ العمل من المنزل.


فقد تعمل العديد من الدول على توفير أقصى سبل الراحة لـ الموظفين، وكانت المملكة البريطانية هي الدولة التي اتخذت مؤخرًا خطواتها لوضع هذا القانون، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ووفقًا لهذه الخطوة سيكون لملايين الموظفين الحق في المطالبة بالعمل من المنزل في اليوم الأول لوظيفة جديدة بموجب القوانين التي وضعها الوزراء البريطانيين لتحسين التوازن بين العمل والحياة.

لكن عارض البعض هذا القرار بإنها قد تكون ضربة للشركات الصغيرة وتجويع مراكز المدن في تجارة الركاب، وفي الوقت الحاضر ، يمكن للعمال أن يطلبوا العمل من المنزل فقط بعد ستة أشهر في وظيفة جديدة.

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قال وزير الأعمال البريطاني "كيفين هولينريك":"إعطاء الموظفين مزيدًا من الكلام حول نمط عملهم يجعل الموظفين أكثر سعادة والأعمال التجارية الأكثر إنتاجية".
 

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