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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

في الصباح الباكر على معدة فارغة.. مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر

سكر الدم
سكر الدم

فوائد صحية عديدة لعصير القرععصير القرع المر هو أفضل دواء طبيعي لمرض السكري. يساعد تناوله في الصباح الباكر على معدة فارغة على خفض مستويات السكر في الدم ويقلل من احتمالية حدوث مضاعفات صحية مرتبطة بمرض السكري مثل زيادة الوزن وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول وما إلى ذلك.

كيف يساعد عصير القرع المر في علاج مرض السكري

وفقا لموقع هيلث لاين يحتوي القرع المر على العديد من المركبات، ولكن هناك ثلاث مركبات نشطة رئيسية تجعله علاج طبيعي فعالًا لمرض السكري. هذه المركبات، Polypeptide-p، Vicine، وCharatin، تحاكي الأنسولين البشري وتساعد الخلايا على امتصاص جزيئات السكر، وتزيد من إفراز الأنسولين، وتحفيز تخليق الجليكوجين في الكبد والعضلات، وتقليل امتصاص الجلوكوز في الجسم. كما يساعد أيضًا في تنظيم استقلاب الجلوكوز وتخزين الأحماض الدهنية.

5 خطوات بسيطة لعمل عصير القرع المر

إليك طريقة بسيطة وسريعة لصنع عصير القرع المر لمرض السكري في المنزل.

المكونات

2-3 حبات من القرع المر الطازج

½ ليمونة

نصف ملعقة صغيرة مسحوق كركم

قليل من ملح الهيمالايا الوردي

كيفية تحضير المشروب 

يغسل القرع المر ويقشر وقطع القرع المر عموديًا ويتم إخراج البذور ثم نقطعها إلى قطع صغيرة. تأكد من أن القرع المر ليس ناضجًا ويمكن نقعه في وعاء من الماء لمدة 10 دقائق. أضف نصف ملعقة صغيرة من الملح إلى الماء.

اخرج قطع القرع المر بمساعدة ملعقة كبيرة أو منخل وضعها في العصارة لعصرها.

يُسكب العصير في كوب ويُضاف ملح الهيمالايا الوردي والكركم وعصير الليمون. يقلب جيدًا قبل الشرب

 

عصير القرع مرض السكري علاج مرض السكري خفض مستويات السكر مضاعفات صحية ارتفاع الكوليسترول ارتفاع ضغط الدم

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