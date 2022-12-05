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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاري كين يعلق على تأهل إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم.. شاهد

صدى البلد

علق هاري كين، مهاجم منتخب إنجلترا وفريق توتنهام، على التأهل إلى دور ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز على منتخب السنغال بثلاثية نظيفة . 

ونشر هاري كين صور له من المبارة وكتب " “ لا يوجد شعور أفضل  ”.

و توج الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام، بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنجلترا والسنغال، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

واكتسح منتخب إنجلترا نظيره السنغال، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار دور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

وسجل الهدف الأول لمنتخب إنجلترا القائد جوردان هندرسون في الدقيقة 38؛ بعدما تلقى عرضية رائعة من بيلنجهام، ليسددها في الشباك.

وأضاف هاري كين، الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 بعدما انفرد بالمرمى ليسددها على يمين الحارس ميندي.

وأضاف ساكا الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، تأهل منتخب إنجلترا إلى دور ربع نهائي كأس العالم ويواجه نظيره فرنسا، الذي فاز بثلاثية مقابل هدف على بولندا.

فرنسا توتنهام هاري كين كأس العالم انجلترا

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