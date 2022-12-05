خاص| مشرف التنفيذ بمحور أبوذكري: مشروعات الطرق عصب التنمية في مصر

أكد المهندس وائل بخيت، استاذ مساعد بكلية الهندسة، والقائم على تخطيط وتصميم والإشراف على تنفيذ الطرق بمحور المشير فخري أبوذكري بالإسكندرية، أن مشروعات الطرق هي أساس وعصب التنمية في مصر، مشيرًا إلى أن محور أبوذكري يختصر الوقت والمسافة إلى النصف.

وأضاف الدكتور وائل بخيت، في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مصر قبل ثماني سنوات كانت فقيرة في الطرق بدليل أن جميع الطرق وقتها كانت مزدحمة، والازدحام يعني عدم وجود طرق كافية للسير فيها، ولذلك فإن الطرق هي أول محاور التنمية، فلن نستطيع الوصول إلى مدينة برج العرب على سبيل المثال بدون طرق جيدة وبها خدمات.

وأشار إلى أن الدولة تحتاج لبناء الطرق من أجل التنمية والتطوير، لجذب المواطنين إليها، فبوجود طرق جديدة يمكن بناء وحدات سكنية، ومصانع جديدة ومحاور جديدة ونقل المواطنين، بالإضافة إلى تأسيس حيز عمراني جديد بدل الحيز العمراني الضيق الذي كان موجودًا في السابق، فعند وجود طرق جيدة، يمكن نقل المواطنين إليها، وهذا ما يحدث في القاهرة الجديدة والإسكندرية حاليًا.

ولفت إلى أن جميع مشروعات الطرق حاليًا بتوفر وقت انتاج وبنزين الذي كان يضيع في الزحام المروري.

وحول محور أبوذكري، قال الدكتور وائل بخيت إن محور أبوذكري بطول 35 كيلو متر، ويشمل 9 حارات مرورية، والسرعة فيه 120 كم في الساعة، وتم تنفيذه في أقل من سنتين، ووفر مسافة ووقت للنصف تقريبا.

وأشار إلى المشروع مستمر حيث يوجد 15 كيلو امتداد للمحور حتى برج العرب وجاري العمل عليهم حاليًا بنسبة إنجاز تصل إلى 50%.

وقد شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح محور المشير فؤاد أبو ذكري (التعمير سابقا)، والذي يعتبر إضافة ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن يفتح آفاقا تنموية جديدة لمنطقة غرب محافظة الإسكندرية، فضلا عن عدد من المشروعات القومية الأخرى بالمحافظة.

ويمتد محور التعمير بطول 35 كم من تقاطعه مع طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي حتى طريق سيدي كرير/مطار برج العرب بواقع 9 حارات مرورية لكل اتجاه.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.