قومى المرأة بأسوان: تنفيذ 12 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم 12 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مركزى كوم أمبو ونصر النوبة "قرى حياة كريمة" وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن برنامج جلسات الدوار يأتى فى إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والإجتماعي والثقافي داخل قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تم تنظيمها بالتعاون مع علماء الأوقاف ومديرية التربية والتعليم ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية وقد إستهدفت توعية 600 سيدة ورجل وشاب بمدينة نصر النوبة وقرية الجنينة والشباك ، بالإضافة إلى قرى سلوى بحرى وقبلى والشكبية والرغامة شرق بمركز كوم أمبو.

وتابعت بأن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والرد على الأسئلة والإستفسارات لرفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء ، وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الراهنة.

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وسط مشاركة حوالى 750 شابا وفتاة فعاليات ملتقى شباب أسوان الأول ديسمبر 2022 تحت شعار " شبابها... يبنى مستقبلها "، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

أنشطة متنوعة

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

كما حضرت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتور الفيصل عبد الحميد ممثلاً عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بجانب الدكتور عبد الله على عبد الله عميد المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية .

وخلال الملتقى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة أدار محافظ أسوان حواراً مفتوحاً حول عدد من المحاور التنموية تناول توضيح العديد من الحقائق التى تهم الشارع الأسوانى ، وخاصة مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، مع تحديث سيارات السيرفيس ، وحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، وتحيا مصر ، وتطوير العشوائيات ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة ، وكذا مشروعات المحاور التنموية والطرق والكبارى ، والمشروعات الإستثمارية وتشغيل الشباب.