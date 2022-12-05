عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان: تنفيذ 12 جلسة دوار بقرى حياة كريمة

جلسات الدوار للمجلس
جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

استكمل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم 12 من جلسات الدوار للتوعية المجتمعية داخل قرى مركزى كوم أمبو ونصر النوبة "قرى حياة كريمة" وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان .

ومن جانبها قالت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأن برنامج جلسات الدوار يأتى فى إطار تنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل دعم محاور التمكين الاقتصادي والإجتماعي والثقافي داخل قرى المبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

محافظ أسوان: تشغيل الأتوبيس النهري ليصبح مركبا سياحيا متكامل الخدمات

نائب محافظ أسوان تتابع التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل

جلسات الدوار

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

وأوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن جلسات الدوار تم تنظيمها بالتعاون مع علماء الأوقاف ومديرية التربية والتعليم ، وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية وقد إستهدفت توعية 600 سيدة ورجل وشاب بمدينة نصر النوبة وقرية الجنينة والشباك ، بالإضافة إلى قرى سلوى بحرى وقبلى والشكبية والرغامة شرق بمركز كوم أمبو.

وتابعت بأن الجلسات تناولت العديد من المناقشات والرد على الأسئلة والإستفسارات لرفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات ، بالإضافة إلى ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء ، وغيرها من القضايا والتحديات المجتمعية الراهنة.

وكان قد افتتح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وسط مشاركة حوالى 750 شابا وفتاة فعاليات ملتقى شباب أسوان الأول ديسمبر 2022 تحت شعار " شبابها... يبنى مستقبلها "، وذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان ، واللواء أشرف فؤاد السكرتير العام للمحافظة.

صحة أسوان: الكشف المجاني على 3269 مواطنا بكوم أمبو ونصر النوبة

محافظ أسوان يشيد بدور الأزهر في تنظيم 250 ندوة عن القضايا المجتمعية

أنشطة متنوعة 

جلسات الدوار للمجلس القومى للمرأة بأسوان

كما حضرت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد ، وأيضاً الدكتور الفيصل عبد الحميد ممثلاً عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ، بجانب الدكتور عبد الله على عبد الله عميد المعهد العالى للخدمة الإجتماعية بأسوان ، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والعسكرية والأمنية .

وخلال الملتقى الذى نظمته مديرية الشباب والرياضة أدار محافظ أسوان حواراً مفتوحاً حول عدد من المحاور التنموية تناول توضيح العديد من الحقائق التى تهم الشارع الأسوانى ، وخاصة مشروعات إحلال وتجديد البنية التحتية ، والتطوير والتجميل ، مع تحديث سيارات السيرفيس ، وحياة كريمة ، والتأمين الصحى الشامل ، وتحيا مصر ، وتطوير العشوائيات ، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المشروعات المتعثرة ، وكذا مشروعات المحاور التنموية والطرق والكبارى ، والمشروعات الإستثمارية وتشغيل الشباب.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: تشغيل الأتوبيس النهري ليصبح مركبا سياحيا متكامل الخدمات

ترشيحاتنا

بغرامات 24 مليون جنيه| سقوط صاحب مركز تجميل مطلوب في قضية تهريب عملة

زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر يضرب الكويت

قرار قضائي في قضية عبد الله رشدي

أمن القاهرة يضبط 15 كيلو حشيش قبل ترويجها في الكريسماس.. صور

بن زايد يوجه التهنئة لأمير قطر على نجاح استضافة المونديال

إصابة الجناح الطائر.. صدمة جديدة في الأهلي قبل مواجهة المحلة بالدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ