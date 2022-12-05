عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الملا يشهد ختام فعاليات توصيل الغاز لـ2.3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة

صدى البلد

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى بالقاهرة ، والسفير مارك باريتى سفير فرنسا بالقاهرة، الحلقة النقاشية التى نظمتها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " ايجاس " بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية ، ضمن فعاليات اللقاء الذى أقيم بمناسبة ختام مشروع توصيل الغاز الى 3ر2 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة .

حيث شارك في الحلقة النقاشية عن المشروع المهندس احمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز و المهندسة دولت هاشم مساعد رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والدكتور احمد البلتاجى مدير قطاع النقل والطاقة والمناخ  بالاتحاد الأوروبى في مصر ، وكليمنس فيدال دو لابلانش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأكد المهندس أحمد محمود نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، أن الاستراتيجية التى تم وضعها لتطوير قطاع البترول كانت فرصة جيدة لتطوير كافة انشطة توصيل الغاز الطبيعى و الارتقاء بمنظومة الاداء، مشيراً إلى حرص الشركة القابضة للغازات الطبيعية وجميع الشركات التابعة على الاسراع بمعدلات تنفيذ مشروع توصيل الغاز للمنازل وزيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية النظيفة الآمنة فى الوقت ذاته  ، وأن شركاء المشروع قدموا تمويلاً لتوصيل 3ر2 مليون وحدة سكنية فى مشروع توصيل الغاز للمنازل فى 20 محافظة.

وتابع : حيث ارتفع عدد الوحدات التى وصلها الغاز الطبيعى لنحو 14 مليون وحدة سكنية ، لافتا إلى ان تعظيم عدد المستفيدين للمشروع جاء من خلال وضع معيارين الاستحقاق للمؤهلين من الناحية الفنية المعيار الاول يعتمد على متوسط الاستهلاك الشهرى للكهرباء و المعيار الثانى هو الاستهداف الجغرافى .

واستعرض  ماتم إنجازه ضمن خطة العمل لتنفيذ المشروع مع اعطاء الأولوية لاستهداف المناطق والفئات الأكثر احتياجاً وفقاً للخطة الموضوعة.  كما اشاد بالمساعدة الفنية التى حققها المشروع فى سبيل دعم هيكلة قطاع سوق الغاز وترسيخ دور جهاز تنظيم سوق الغاز مما يعزز الشفافية و الحوكمة فى انشطة الغاز الطبيعى. كما يسهم المشروع فى تحقيق طفرة فى مجالات التدريب و التنمية البشرية لكوادر قطاع البترول موجهاً الشكر لجميع القائمين على المشروع سواء الشركاء من الجهات المانحة او الجهات المنفذة من القائمين على المشروع داخل الشركة القابضة و الشركات التابعة .

ومن جانبها أكدت المهندسة دولت هاشم مساعد رئيس شركة إيجاس لنظم المعلومات، أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية ، قد شهدت  تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ عملية  التحول الرقمي ، ولذلك حرصت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحت قيادة المهندس طارق الملا على إعطاء أولوية قصوى لتعظيم دور تكنولوجيا المعلومات ، حيث قامت بإعداد وتنفيذ برنامج مختص بالتحول الرقمى لقطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع بهدف تحسين دورات وانظمة العمل وانشاء منظومة رقمية متكاملة لتحقيق الترابط المطلوب بين انشطة القطاع واتاحة البيانات لدعم وسرعة اتخاذ القرار والمساعدة فى مواجهة الأزمات.

ولفتت إلى أنه من هذا المنطلق قامت ايجاس بتنفيذ العديد من المشروعات لضمان تسهيل وادارة وتأمين عملية تدفق المعلومات  حيث تم تطبيق  نظام تخطيط وادارة موارد المؤسسات ERP  والذى يقوم على تجميع وتحليل البيانات وتطوير نظم المعلومات بما يساعد فى تطوير وتحسين الاجراءات وتداول البيانات والمعلومات الكترونيا  ويحقق الكفاءة الداخلية لإدارة موارد الشركة ويعزز عملية صنع القرار  وأمن المعلومات. 

فيما أوضح الدكتور أحمد البلتاجى رئيس قطاع النقل والطاقة والمناخ فى بعثة الاتحاد الأوروبى  ، أن ما حققته مصر من مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل يخدم أهدافها التطويرية والتنموية ويحسن الظروف المعيشية للمواطنين وهو هام جدا بصفته وقود حيوى يحل محل البوتاجاز  مضيفا ان البنك الدولى معنى بتمويل اهداف الالفية الانمائية وهو توفير طاقة نظيفة مستدامة بسعر معقول، مشيرا إلى أن الانجازات التى حققها قطاع البترول لم تكن سهلة التنفيذ و استلزمت تخطى الكثير من التحديات و مع ذلك نجح فى انجازها مما ادى الى تنمية مستدامة لسلسلة القيمة لقطاع البترول. 

فيما أشادت كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر بالإنجازات التى حققها قطاع البترول  خلال السنوات الاربع الأخيرة فى مختلف المجالات، ولاسيما فيما يخص الاصلاحات الكبيرة التى تحققت فى مجال الغاز الطبيعى ، لافتة إلى حرص الوكالة على تمويل ودعم  اقامة مشروعات تنموية جديدة فى مصر.

وأكدت أن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والذى ساهمت في تمويله الوكالة الفرنسية للتنمية يهدف إلى تحسين وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة من خلال تقديم خدمات توفير الطاقة بجودة أفضل والمساهمة فى تحسين مستوى معيشة المواطنين  من خلال توصيل اقصى عدد من المنازل بشبكة الغاز الطبيعى وبتكلفة أقل .

التحول الرقمي وزير البترول والثروة المعدنية توصيل الغاز الطبيعي نظم المعلومات وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

بدون تشفير.. إذاعة مباراة نارية على 4 قنوات مفتوحة بـ كأس العالم 2022

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

مشوفتهوش بيعمل إيه بالليل قدام العيال | فضيحة زوجية أمام قاضي الأسرة

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

ترشيحاتنا

أكراد سوريا يستأنفون العمليات مع التحالف الدولي ضد داعش

تهديد شبكات الإنترنت بالانقطاع في فرنسا .. فيديو

أكبر حديقة ساحلية على البحر المتوسط.. المنتزه أصبح جنة والرئيس: مش ملك حد

بعد عرض Dior.. وكالات عالمية: مصر تنفض الغبار عن الأهرامات والمناطق الأثرية

الإمارات تدعم أوبك+ في قرار تمسكها بسياسة الإنتاج الحالية

رئيس النواب: اجتماعات بلجنة الإسكان لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير المهلبية زي المحلات

رغم فوائدها المذهلة.. بذور الكتان ضارة لأربعة أشخاص

طبيب يحذر من أدوية شراب موسعة للشعب للأطفال

لو بتشتغل وأنت قاعد كتير.. 3 طرق فعالة لمنع التهاب المفاصل

فيديو

البرازيل تواجه كوريا الجنوبية .. جدول ومواعيد مباريات اليوم في كأس العالم

برودة في المساء.. 14 درجة حرارة فرق بين الكبرى والصغرى

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ