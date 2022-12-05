أخبار التكنولوجيا| أحدث موبايل بـ 2700 جنيه بس.. وأفضل هواتف Honor ينافس iPhone

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية أحدث هاتف اقتصادي لها باسم Vivo Y02 الأسبوع الماضي في إندونيسيا، واليوم انطلق الهاتف في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ومن المتوقع أن يجد الهاتف طريقه في باقي دول العالم قريبا.

حذرت وكالة تطبيق القانون الأوروبية، اليوروبول، من أن العالم الافتراضي لشركة "ميتا" ومشروع الميتافيرس قد يصبح بؤرة لانتشار الأعمال الإجرامية والأفعال الخارجة عن القانون، بداية من الاحتيال والنصب وقد تصل إلى الاعتداء الجنسي.

نجحت شركة هونر Honor في أن تصنع لنفسها اسمًا لسنوات نظرا لاستهدافها الهواتف الرخيصة والموجهة نحو الشباب، لكن الآن وبعد أن تم بيعه من قبل العملاق الصيني هواوي، تعمل هونر حاليا من تلقاء نفسها كشركة مستقلة لإثبات كيانها بكل الطرق.

تأخذ مشكلة إدمان فيسبوك Facebook في النمو لدى العديد من المستخدمين للموقع فإن كنت تجد الاتصال والمشاركة والتعلم عبر موقع فيسبوك قد حل محل كل وسائل التواصل والتعلم في حياتك، فبنسبة كبيرة أنت تعاني من إدمان فيسبوك.

على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف وان بلس الرائد OnePlus 10T في موقع أمازون الأمريكي بنسبة خصم 50 دولار أمريكي .

أطلق تطبيق واتساب WhatsApp العالمي الأشهر في المراسلة، إصدارا تجريبيا جديدا رقم 2.22.25.12 من ووهو الآن متاح على أنظمة التشغيل iOS و أندرويد و ويندوز.

تعتبر تحديات تيك توك TikTok هي الأخطر على صحتك وصحة أولادك، وعلى للرغم من أن المنصة تتخذ إجراءات بمجرد علمهم بالمخالفة ، ولكن ثبت أنهم لا يستطيعون أيضًا التنافس مع الخوارزمية. فيمكن أن تحصل التحديات على ملايين المشاهدات وأن تتم مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي في غضون ساعات قليلة.