أخبار التكنولوجيا| أحدث موبايل بـ 2700 جنيه بس.. وأفضل هواتف Honor ينافس iPhone

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
الأسعار بدأت ترخص.. أحدث موبايل بـ2700 جنيه بس
أطلقت شركة فيفو Vivo الصينية أحدث هاتف اقتصادي لها باسم Vivo Y02 الأسبوع الماضي في إندونيسيا، واليوم انطلق الهاتف في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، ومن المتوقع أن يجد الهاتف طريقه في باقي دول العالم قريبا.
مرتع للمجرمين.. يوروبول تطلق تحذير شديد اللهجة ضد META VERSE
حذرت وكالة تطبيق القانون الأوروبية، اليوروبول، من أن العالم الافتراضي لشركة "ميتا" ومشروع الميتافيرس قد يصبح بؤرة لانتشار الأعمال الإجرامية والأفعال الخارجة عن القانون، بداية من الاحتيال والنصب وقد تصل إلى الاعتداء الجنسي.
بنص الثمن.. أفضل موبايلات Honor المنافسة لـ iPhone
نجحت شركة هونر Honor في أن تصنع لنفسها اسمًا لسنوات نظرا لاستهدافها الهواتف الرخيصة والموجهة نحو الشباب، لكن الآن وبعد أن تم بيعه من قبل العملاق الصيني هواوي، تعمل هونر حاليا من تلقاء نفسها كشركة مستقلة لإثبات كيانها بكل الطرق.
اعرف من هنا.. إلى أي درجة أنت مدمن فيسبوك
تأخذ مشكلة إدمان فيسبوك Facebook في النمو لدى العديد من المستخدمين للموقع فإن كنت تجد الاتصال والمشاركة والتعلم عبر موقع فيسبوك قد حل محل كل وسائل التواصل والتعلم في حياتك، فبنسبة كبيرة أنت تعاني من إدمان فيسبوك.
راح زمن الـ iPhone..اشتري موبايل OnePlus 10T بخصم كبير
على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف وان بلس الرائد OnePlus 10T في موقع أمازون الأمريكي بنسبة خصم 50 دولار أمريكي .
حصريا من هنا..21 إيموجي جديد على واتساب
أطلق تطبيق واتساب WhatsApp العالمي الأشهر في المراسلة، إصدارا تجريبيا جديدا رقم 2.22.25.12 من ووهو الآن متاح على أنظمة التشغيل iOS و أندرويد و ويندوز.
احذر خطر جدا.. 3 تحديات في تيك توك TikTok تتسبب في مقتل أولادك
تعتبر تحديات تيك توك TikTok هي الأخطر على صحتك وصحة أولادك، وعلى للرغم من أن المنصة تتخذ إجراءات بمجرد علمهم بالمخالفة ، ولكن ثبت أنهم لا يستطيعون أيضًا التنافس مع الخوارزمية. فيمكن أن تحصل التحديات على ملايين المشاهدات وأن تتم مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي في غضون ساعات قليلة.