لو بتنسي كتير.. استخدم هذه الميزة فورا على واتساب

قدم واتساب WhatsApp، ميزة جديدة طال انتظارها والتي تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل إلى أنفسهم على التطبيق، وكانت الميزة متاحة منذ فترة طويلة في تطبيقات المراسلة الفورية المنافسة مثل: سيجنال Signal وتيليجرام Telegram، والتي تعمل كتطبيق تدوين الملاحظات.

وبحسب ما ذكره موقع "screenrant"، تسمح ميزة واتساب الجديدة للمستخدمين بتدوين الرسائل والملاحظات للاستخدام الشخصي، والتي يمكن استخدامها لتدوين الملاحظات والتذكيرات للرجوع إليها في المستقبل بالنسبة لأولئك الأشخاص كثيرى النسيان أو ممن يستخدمون التطبيق على أجهزة مختلفة، على سبيل المثال يمكن للمستخدم إرسال صورة أو مقطع فيديو، عبر خيار الدردشة "إرسل لنفسك" واستقبالها بنفس نافذة الدردشة على جهاز الكمبيوتر أو جهاز لوحي آخر.

ويبنما يعتبر واتساب أحد تطبيقات المراسلة الفورية الأكثر شيوعا على مستوى العالم، إلى جانب Facebook Messenger وسيجنال وتيليجرام و iMessage، إلا أن إحدى أبرز مزاياه التي تجعلها شائع الاستخدام بين الملايين هي توفره عبر الأنظمة الأساسية المختلفة، مما يعني أنها لا تعمل فقط على كل من أندرويد وآيفون، ولكنها تقدم أيضا تجربة موحدة عبر كلا النظامين الأساسيين.

وفي الوقت نفسه يملك واتساب إصدارات مخصصة لنظامي التشغيل Windows و Mac، وإصدار الويب الذي يمكن استخدامها في أي متصفح، مما يجعل الخاصية المسماة راسل نفسك أو Message Yourself، مفيدة لإنشاء الملاحظات وتتبع المهام، إذا كنت تستخدم نفس رقم حساب واتساب على أكثر من جهاز في نفس الوقت.

طريقة إرسال رسالة لنفسك في واتساب

الخطوة الأولى: قم بتسجيل رقم هاتفك المحمول في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

الخطوة الثانية: تأكد من تحديث تطبيق واتساب الخاص بك إلى أحدث إصدار على متجر جوجل بلاي.

الخطوة الثالثة: افتح تطبيق واتساب على هاتفك.

الخطوة الرابعة: انقر على خيار المراسلة أسفل يسار الشاشة الرئيسية لواتساب.

الخطوة الخامسة: من قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، ستجد الخيار الرابع اسمك ورقم هاتفك اسفلها عبارة "مراسلة نفسك".

الخطوة السادسة: انقر على جهة الاتصال الخاصة بحسابك وابدأ بإرسال رسالة لنفسك حتي تظهر النافذة ضمن قائمة دردشاتك على التطبيق.

الخطوة السابعة: بمجرد ظهور الدردشة في الصفة الرئيسية لواتساب، انقر نقرة مطولة على الدردشة ثم انقر على زر التثبيت أعلى يسار الشاشة، لتثبيت جهة الاتصال أعلى قائمة الدردشة الخاصة بك حتى لا تضطر لبحث عتها كلما أردت حفظ شئ ما.