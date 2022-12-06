عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب بتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على ظاهرة التسول

التسول
التسول

أكدت جيهان البيومي عضو مجلس النواب، علي ضرورة التصدي لظاهرة التسول من خلال محاربة الفقر والبطالة عن طريق توفير فرص عمل للقادرين ومساعدة الغير قادرين علي العمل.

 ظاهرة اجتماعية سلبية

وأضافت “البيومي” لـ"صدي البلد"، أن ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية سلبية وغير حضارية، منوهة أن المتسولون والذين يكونون عاطلون عن العمل يلجأون للتسول كأسهل وسيلة لجلب المال.

وتابعت البيومي إن المتسولون يكثر وجودهم في بعض المواسم خاصةً في شهر رمضان الذي يكثر فيه إخراج الصدقات، وأيضا أيام الأعياد حيث يتجولون على المحال العامة في الشوارع وأيضا المنازل.

وعددت النائبة جيهان البيومي عدة طرق لعلاج هذه الظاهرة ، منوهة ان أول طريقة هي محاربة الفقر والبطالة، ويمكن ذلك من خلال توفير فرص عمل للقادرين على العمل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بإعداد وتنفيذ برامج مناسبة لتعليمهم حرف يدوية مناسبة لقدراتهم. العمل على نشر الوعي الديني للحض على العمل.

وتابعت أن الطريقة الثانية تتمثل في الجمعيات الخيرية، حيث السعي في أن  تصل المساعدات المالية لمستحقيها من أموال الزكاة والصدقات ويكون انفاقها في مصارفها الشرعية ، مشيرة الى انه ايضا يتم  فرض عقوبات على المتسولين، عن طريق تشكيل فريق لمكافحة التسول والقبض على المتسولين وفرض عقوبة السجن أو غرامة مالية  وذلك للحد من هذه الظاهرة.

يشار الي أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة التسول.

مجلس النواب مساعدات التضامن الاجتماعي البطالة توفير فرص عمل وزارة التضامن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عياره فلت.. مفاجأة وراء ارتفاع أسعار الذهب ووقف تسعيره بالأسواق| إلحق بيع

اشتروا الذهب.. خبير يحذر من أكبر فقاعة اقتصادية في تاريخ العالم.. تفاصيل

أخيرا.. الكشف عن السبب الحقيقي لرحيل موسيماني عن الأهلي.. تفاصيل

كسر الـ 2000 جنيه.. ارتفاع سعر الذهب اليوم بالتعاملات المسائية

مستقبل الدولار.. 5 سيناريوهات محتملة حول السعر العادل في الأسواق| قراءة تفصيلية

ألحق.. قرض الزواج من بنك ناصر | شروط الحصول عليه

الضحايا اتفحموا.. الصور الأولى لحريق شقة العصافرة بالإسكندرية

7 أفعال نهى عنها رسول الله بين المغرب والعشاء.. هل تعرفها؟

ترشيحاتنا

مستشار الأمن الأمريكي في عهد ترامب يعلن نيته الترشح للرئاسة عام 2024

احرص على هذه الصدقة يوميا بهاتين الركعتين .. داعية يكشف فضلهما

مسؤول أوكراني: كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة

مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

لقطة المونديال.. عندما رقص عصام الشوالي السامبا في كابينة التعليق

النيران حاوطت الشقة.. تفاصيل مأساوية في مصرع 3 أشقاء بـ حريق المنتزه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا فضّل محمد صلاح متابعة سيدات طائرة الأهلي والزمالك بدلًا من كأس العالم ؟

يصيبك بحصوات الكلى.. احترس من تناول هذا المشروب

ممنوع ظهور السيدات بملابس فاضحة.. أزياء مشجعي كأس العالم تذهل الغرب

طريقة عمل الجبنة القريش فى المنزل

فيديو

رحيل محمد أبو الغيط الطبيب والصحفي بعد صراع مع السرطان.. شاهد

تطورات أزمة فيلم القاهرة مكة بطولة منى زكي.. فيديو

مفاجأة.. وقف تسعير الذهب بعد تخطي الجرام ٢٠٥٠ جنيها

كيف دعمت الحكومة المواطنين لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية؟.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

اﻟﻤﺰﻳﺪ