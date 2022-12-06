برلمانية تطالب بتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على ظاهرة التسول

أكدت جيهان البيومي عضو مجلس النواب، علي ضرورة التصدي لظاهرة التسول من خلال محاربة الفقر والبطالة عن طريق توفير فرص عمل للقادرين ومساعدة الغير قادرين علي العمل.

ظاهرة اجتماعية سلبية

وأضافت “البيومي” لـ"صدي البلد"، أن ظاهرة التسول ظاهرة اجتماعية سلبية وغير حضارية، منوهة أن المتسولون والذين يكونون عاطلون عن العمل يلجأون للتسول كأسهل وسيلة لجلب المال.

وتابعت البيومي إن المتسولون يكثر وجودهم في بعض المواسم خاصةً في شهر رمضان الذي يكثر فيه إخراج الصدقات، وأيضا أيام الأعياد حيث يتجولون على المحال العامة في الشوارع وأيضا المنازل.

وعددت النائبة جيهان البيومي عدة طرق لعلاج هذه الظاهرة ، منوهة ان أول طريقة هي محاربة الفقر والبطالة، ويمكن ذلك من خلال توفير فرص عمل للقادرين على العمل وخلق فرص عمل جديدة، وذلك بإعداد وتنفيذ برامج مناسبة لتعليمهم حرف يدوية مناسبة لقدراتهم. العمل على نشر الوعي الديني للحض على العمل.

وتابعت أن الطريقة الثانية تتمثل في الجمعيات الخيرية، حيث السعي في أن تصل المساعدات المالية لمستحقيها من أموال الزكاة والصدقات ويكون انفاقها في مصارفها الشرعية ، مشيرة الى انه ايضا يتم فرض عقوبات على المتسولين، عن طريق تشكيل فريق لمكافحة التسول والقبض على المتسولين وفرض عقوبة السجن أو غرامة مالية وذلك للحد من هذه الظاهرة.

يشار الي أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، ناقشت طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن خطط وزارة التضامن الاجتماعي للحد من ظاهرة التسول.