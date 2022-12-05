نازله تعملي ايه بدرى..مهندسة مدينة نصر تروي تفاصيل تعدي جارها عليها| صور

فى واقعة غريبة شهدها حي مدينة نصر داخل احد الكمباوندات السكنية، قام شاب بالتعدي على مهندسة مما تسبب في نزيفها للدماء من انفها وحدوث كدمات بجسدها>

تفاصيل تلك الواقعة ترويها المهندسة د.ج المجني عليها لـ " صدى البلد".

فتقول المهندسة د.ج:" كعادتي يوميا أذهب لعملي وأقوم بركن سيارات في منطقة الجراج الخاص بالسكن، واقوم بترك مفتاح سيارتي للحارس في حالة احتياجه لتحريك السيارة، وعند النزول صباح اليوم وجدت إحدى السيارات التى تتعمد باستمرار إغلاق الممر في الجراج وصاحبها يدعى باسم ولا يقوم بترك مفتاح سيارته للحارس لتحريكها في حالة الضرورة".

وأضافت:" عقب ذلك اتصلت بالحارس الذي كان في طريقه للمدرسة بصبحة نجله لكي يقوم بطلب صاحب السيارة، وبالفعل اتصل به اكثر من مرة ويخبره بأنه سوف يحضر، وذلك أضطرها للانتظار لمدة 40 دقيقة كاملة، وعندها أيضا قمت بالذهاب لمحل سكنه وطلبه عبر جهاز الانتركوم ، ولم يجب، وهنا طلبت الحارس مرة أخرى للحضور فورا للتصرف في ذلك الأمر".

وتابعت:" أنا نازلة في الوقت ده مش بلعب يعني أنا رايحه شغلي، وفور حضور صاحب السيارة تفاجأت منه عندما قالي إني غلطانة علشان نازلة الساعة 7 ونص الصبح، وبدأ يحتد عليا بالكلام والسباب، وعندما قولت له ان ذلك خطأ ما يقوم به بغلق ممر الجراج".

واستكملت:" عندما رأيت منه كل ذلك السباب وعدم اعترافه بخطأ قمت باستخراج هاتفي لتصوير ما يقوم به عبر لايف على فيس بوك فقام بخطف الهاتف مني ووضعه على الكرسي بجواره، واستمراره في السباب، وعندما حاولت أخذ هاتفي منه من ناحية الباب الأخر قام بلكمي بالبوكس في أنفي مما تسبب في نزيف الدماء من أنفي، وكذلك وجود كدمات في يدي وتكسير أظافري".

وأضافت:" عقب ذلك تجمع السكان على ما حدث من البلكونات ومنهم نزل من مسكنه للتعرف على ما يحدث، وهنا تدخلت زوجة الحارس وطلبت منه رد هاتفي وعندها قام بإرجاعه وفر هاربا من مكان الواقعة بعد ما تسبب لي بنزيف بأنفي".

وأكدت:" حضر لي أحد السكان وطلب مني الذهاب لقسم شرطة مدينة نصر وتحرير محضر بالواقعة، وبالفعل هو قاد السيارة، وعند وصولنا للقسم لتحرير محضر حضر أهلي وبعض الاصدقاء للتضامن معي وعند تحرير المحضر الشخص الأخر، وقال لي إنه سوف يحرر محضر ضدى بأني كسرت مراية سيارته وتسببت له في خدوش برقبته كمحضر بالمثل".

واستكملت:" أنا الصراحة خوفت بعد ما قالي أمين الشرطة هناك بعد تحرير المحضرين سوف يقوم بكلبشة الطرفين واصطحابهم للنيابة، وكمان خوفت على ابني، وتنازلت عن المحضر وبعدين مشيت وده كل اللى حصل معايا".

واختتمت:" أحد السكان تواصل مع والد صاحب السيارة ولكن رد والده جاء مؤيد له، وقال انه عنده حق إنه يضربها ما هى صورته من غير ما تستأذنه، وكل القصة دي حق راح فيها علشان خوفت من البهدلة ليا ولابني وبيتي، بسبب شخص متهور وعدم تحمله مسئولية ومراعاة لجيرانه، وانا كل اللى بطالب بيه هو حقي، وانا وشي اتشوف بسبب الضرب وغير الأذى النفسي اللى حصلي".